USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Новость дня
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен

Иран в ожидании оттепели

обновлено 14:22
14:22 1568

Визит министра иностранных дел и спикера парламента Ирана Аббаса Аракчи и Мохаммада Багера Галибафа в Катар оказался успешным, на переговорах был отмечен прогресс. В частности, замороженные активы Ирана должны быть разблокированы в период переговоров, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе Ирана.

По словам источника, согласно 14 пунктам меморандума, эта сумма оценивается в 24 млрд долларов. Так, Иран требует, чтобы половина этой суммы стала доступна с момента объявления меморандума, а оставшаяся часть была переведена в течение 60 дней.

Сообщается, что целью визита Галибафа в Катар было именно достижение договоренности по этому требованию и устранение препятствий для получения доступа к 12 млрд долларов на первом этапе.

Источник отметил, что с учетом предыдущего опыта разблокировки иранских активов в Южной Корее и Катаре на этот раз была подчеркнута необходимость тщательного контроля за этапом реализации.

Отмечается, что визит был осуществлен именно для использования предыдущего опыта и предотвращения возникновения каких-либо проблем с доступом к этим средствам.

По словам источника, в этом плане визит дал положительный результат. Кроме того, было подчеркнуто, что переговоры в Катаре в целом прошли успешно, а диалог способствовал прогрессу. Вместе с тем источник отметил, что «США считаются ненадежной стороной», и поэтому Иран подходит к вопросам с большой осторожностью.

*** 10:15

Советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари опроверг информацию, что Доха якобы предложила Тегерану $12 млрд для заключения соглашения с Вашингтоном.

«Сообщения, в которых утверждается, что Государство Катар предложило Ирану $12 млрд для обеспечения достижения соглашения, не соответствуют действительности. Они распространяются сторонами, стремящимися сорвать сделку и подорвать дипломатические усилия, направленные на деэскалацию и укрепление стабильности в регионе», - написал аль-Ансари в X.

Ранее телеканал Iran International утверждал со ссылкой на источник, что Иран в качестве предварительного условия для продолжения переговоров с США потребовал разморозить $12 млрд своих активов, которые хранятся на счетах в Катаре. Впоследствии в соцсетях утверждалось, что Катар готов заплатить Тегерану из собственных средств.

В понедельник иранская делегация во главе со спикером Меджлиса (парламента) Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи прибыла в Доху для консультаций с главой правительства и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани о возможном соглашении с США. Reuters со ссылкой на источник сообщало, что в состав делегации также вошел глава Центрального банка Ирана для обсуждения вопроса разморозки иранских активов в рамках возможного соглашения.

Путин едет в Казахстан
Путин едет в Казахстан
15:28 130
Два «Орешника» по Украине?
Два «Орешника» по Украине?
15:10 547
В Бельгии поезд врезался в школьный автобус: есть погибшие
В Бельгии поезд врезался в школьный автобус: есть погибшие ФОТО; ВИДЕО; обновлено 14:58
14:58 790
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой фото
12:48 2900
Иран в ожидании оттепели
Иран в ожидании оттепели обновлено 14:22
14:22 1569
Миллион россиян в Азербайджане
Миллион россиян в Азербайджане
13:33 2707
Макрон отменил «Черный кодекс» Людовика XV. Почему только сейчас?
Макрон отменил «Черный кодекс» Людовика XV. Почему только сейчас?
12:55 2017
Ильхам Алиев поздравляет президента Грузии
Ильхам Алиев поздравляет президента Грузии
12:36 831
В Баку прибыл новый посол Британии
В Баку прибыл новый посол Британии видео
12:20 1574
Моджтаба Хаменеи: Прежнего Ближнего Востока не будет...
Моджтаба Хаменеи: Прежнего Ближнего Востока не будет...
12:07 1816
Путин о «нестабильности» у границ СНГ
Путин о «нестабильности» у границ СНГ
11:50 2803

ЭТО ВАЖНО

Путин едет в Казахстан
Путин едет в Казахстан
15:28 130
Два «Орешника» по Украине?
Два «Орешника» по Украине?
15:10 547
В Бельгии поезд врезался в школьный автобус: есть погибшие
В Бельгии поезд врезался в школьный автобус: есть погибшие ФОТО; ВИДЕО; обновлено 14:58
14:58 790
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой фото
12:48 2900
Иран в ожидании оттепели
Иран в ожидании оттепели обновлено 14:22
14:22 1569
Миллион россиян в Азербайджане
Миллион россиян в Азербайджане
13:33 2707
Макрон отменил «Черный кодекс» Людовика XV. Почему только сейчас?
Макрон отменил «Черный кодекс» Людовика XV. Почему только сейчас?
12:55 2017
Ильхам Алиев поздравляет президента Грузии
Ильхам Алиев поздравляет президента Грузии
12:36 831
В Баку прибыл новый посол Британии
В Баку прибыл новый посол Британии видео
12:20 1574
Моджтаба Хаменеи: Прежнего Ближнего Востока не будет...
Моджтаба Хаменеи: Прежнего Ближнего Востока не будет...
12:07 1816
Путин о «нестабильности» у границ СНГ
Путин о «нестабильности» у границ СНГ
11:50 2803
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться