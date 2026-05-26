Иран в ожидании оттепели

Визит министра иностранных дел и спикера парламента Ирана Аббаса Аракчи и Мохаммада Багера Галибафа в Катар оказался успешным, на переговорах был отмечен прогресс. В частности, замороженные активы Ирана должны быть разблокированы в период переговоров, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе Ирана.

По словам источника, согласно 14 пунктам меморандума, эта сумма оценивается в 24 млрд долларов. Так, Иран требует, чтобы половина этой суммы стала доступна с момента объявления меморандума, а оставшаяся часть была переведена в течение 60 дней.

Сообщается, что целью визита Галибафа в Катар было именно достижение договоренности по этому требованию и устранение препятствий для получения доступа к 12 млрд долларов на первом этапе.

Источник отметил, что с учетом предыдущего опыта разблокировки иранских активов в Южной Корее и Катаре на этот раз была подчеркнута необходимость тщательного контроля за этапом реализации.

Отмечается, что визит был осуществлен именно для использования предыдущего опыта и предотвращения возникновения каких-либо проблем с доступом к этим средствам.

По словам источника, в этом плане визит дал положительный результат. Кроме того, было подчеркнуто, что переговоры в Катаре в целом прошли успешно, а диалог способствовал прогрессу. Вместе с тем источник отметил, что «США считаются ненадежной стороной», и поэтому Иран подходит к вопросам с большой осторожностью.