Иран в ожидании оттепели

Визит министра иностранных дел и спикера парламента Ирана Аббаса Аракчи и Мохаммада Багера Галибафа в Катар оказался успешным, на переговорах был отмечен прогресс. В частности, замороженные активы Ирана должны быть разблокированы в период переговоров, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе Ирана.
По словам источника, согласно 14 пунктам меморандума, эта сумма оценивается в 24 млрд долларов. Так, Иран требует, чтобы половина этой суммы стала доступна с момента объявления меморандума, а оставшаяся часть была переведена в течение 60 дней.
Сообщается, что целью визита Галибафа в Катар было именно достижение договоренности по этому требованию и устранение препятствий для получения доступа к 12 млрд долларов на первом этапе.
Источник отметил, что с учетом предыдущего опыта разблокировки иранских активов в Южной Корее и Катаре на этот раз была подчеркнута необходимость тщательного контроля за этапом реализации.
Отмечается, что визит был осуществлен именно для использования предыдущего опыта и предотвращения возникновения каких-либо проблем с доступом к этим средствам.
По словам источника, в этом плане визит дал положительный результат. Кроме того, было подчеркнуто, что переговоры в Катаре в целом прошли успешно, а диалог способствовал прогрессу. Вместе с тем источник отметил, что «США считаются ненадежной стороной», и поэтому Иран подходит к вопросам с большой осторожностью.
*** 10:15
Советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари опроверг информацию, что Доха якобы предложила Тегерану $12 млрд для заключения соглашения с Вашингтоном.
«Сообщения, в которых утверждается, что Государство Катар предложило Ирану $12 млрд для обеспечения достижения соглашения, не соответствуют действительности. Они распространяются сторонами, стремящимися сорвать сделку и подорвать дипломатические усилия, направленные на деэскалацию и укрепление стабильности в регионе», - написал аль-Ансари в X.
Ранее телеканал Iran International утверждал со ссылкой на источник, что Иран в качестве предварительного условия для продолжения переговоров с США потребовал разморозить $12 млрд своих активов, которые хранятся на счетах в Катаре. Впоследствии в соцсетях утверждалось, что Катар готов заплатить Тегерану из собственных средств.
В понедельник иранская делегация во главе со спикером Меджлиса (парламента) Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи прибыла в Доху для консультаций с главой правительства и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани о возможном соглашении с США. Reuters со ссылкой на источник сообщало, что в состав делегации также вошел глава Центрального банка Ирана для обсуждения вопроса разморозки иранских активов в рамках возможного соглашения.