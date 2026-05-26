США и Армения подпишут меморандум о взаимопонимании

В 16:00 Рубио и Мирзоян подпишут меморандум о взаимопонимании.

26 мая в 15:30 (время совпадает с бакинским) госсекретарь США встретится с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня подпишут меморандум о взаимопонимании в Ереване. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

«Госсекретарь США Марко Рубио примет участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Рубио 26 мая совершит визит в Армению. В ходе визита состоится встреча Рубио с Мирзояном, после которой стороны выступят с совместным заявлением для прессы. Также в рамках визита запланировано подписание двусторонних документов.