Глава спецслужбы Израиля в Эмиратах встретился с палестинцами?

Директор Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Давид Зини прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где провел встречу с бывшим главой Службы превентивной безопасности Палестинской национальной администрации (ПНА) в секторе Газа Мохаммедом Дахланом. Об этом со ссылкой на источники сообщает гостелерадиокомпания Kan.

Официально служба не стала ни подтверждать, ни опровергать факт визита главы ведомства в ОАЭ и встречи с представителем палестинских сил.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США, Израиль и арабские страны рассматривают проживающего теперь в ОАЭ Дахлана в качестве компромиссной для всех фигуры, которая могла бы возглавить сектор Газа после окончания конфликта.