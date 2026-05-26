Нетаньяху попал в больницу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован в Иерусалиме, сообщает издание The Times of Israel.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху был доставлен в медицинский центр Хадасса Эйн Кереме», — передает газета. По информации издания, премьер получает «неопределенное стоматологическое лечение».

В публикации отмечается, что в последнее время состояние здоровья главы израильского правительства вызывает повышенное внимание общественности Израиля. В частности, часть граждан страны критикует власти за недостаточную прозрачность в вопросах, связанных с медицинской информацией о премьер-министре.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля обнародовала данные о его состоянии здоровья, включая сведения о перенесенном заболевании. Сообщалось, что в декабре 2024 года Нетаньяху перенес операцию, связанную с лечением доброкачественного увеличения предстательной железы, после чего проходил регулярные медицинские обследования. Кроме того, в апреле 2026 года были опубликованы данные о диагностированном у политика раке предстательной железы, лечение которого, по официальной информации, завершилось успешно. После этого он продолжил находиться под наблюдением врачей.