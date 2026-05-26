Канада обвиняет Израиль

Израильские военные нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, лишив канадцев, задержанных за участие в международной флотилии «Сумуд», доступа к консульским услугам. Об этом заявила глава канадского МИД Анита Ананд.

«Я указала, что лишение граждан Канады доступа к консульским услугам в период, пока они были задержаны, нарушает Венскую конвенцию», - написала она в X по итогам разговора со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром.

Ананд добавила, что канадская сторона предоставила все доказательства неприемлемого отношения к задержанным и потребовала проведения независимого расследования. На прошлой неделе министр заявила, что получила информацию об «ужасном обращении» с задержанными канадцами, и отметила, что они уже покинули Израиль.

Вечером 19 мая МИД Израиля сообщил, что все суда очередной флотилии «Сумуд», направлявшейся к берегам сектора Газа, перехвачены, в общей сложности задержаны 430 пропалестинских активистов. По данным газеты The Globe and Mail, среди них были 12 граждан Канады.