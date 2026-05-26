Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
В Баку апелляционный суд по делу карабахских сепаратистов

Инара Рафикгызы
10:55 1379

Бакинский апелляционный суд принял к производству дело по апелляционной жалобе на приговор в отношении граждан Армении: Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц.

Как стало известно haqqin.az, жалобу рассмотрят сегодня в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эльмара Рагимова.

Отметим, что вышеуказанные лица привлечены к ответственности за преступления против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и правил войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти, другие многочисленные преступления.

Напомним, согласно приговору Бакинского военного суда, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян приговорены к пожизненному лишению свободы.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян приговорены к 20 годам лишения свободы, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян — к 19 годам, Гарик Мартиросян — к 18 годам, Давид Аллахвердян и Левон Балаян — к 16 годам, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян — к 15 годам лишения свободы.

