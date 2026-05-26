Пожар на нефтебазе в Башкортостане

В ночь на 26 мая в Республике Башкортостан (РФ) произошел пожар на территории нефтебазы ООО «ИнтекХим». Огонь охватил цистерны с топливом в селе Кандры Туймазинского района. По предварительным данным, один человек пострадал, угрозы для местных жителей нет.

Пожар вспыхнул на улице, где расположено предприятие. Сначала огонь появился в машине с емкостью – тягаче с прицепом. После этого пламя распространилось на расположенные рядом объекты.

«Загорелась цистерна на территории предприятия... После этого пламя перекинулось на соседние цистерны. Всего на нефтебазе хранится десять стокубовых емкостей с мазутом», - пишут в местных пабликах.

Спасательные службы сообщили, что огонь не вышел за пределы нефтебазы. Погибших или травмированных нет.

В сети обращают внимание на то, что это уже не первый подобный инцидент в регионе за последнее время. Ранее произошел взрыв на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино», которая также расположена в Башкортостане.

На данный момент официальной информации о причинах пожара в селе Кандры нет, специалисты продолжают выяснять все обстоятельства дела.