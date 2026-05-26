Врач – за естественные роды, и о скрытых заболеваниях при беременности

Беременные женщины на первом приеме у врача должны подробно и детально сообщить весь свой анамнез, то есть перенесенные заболевания (детские инфекционные болезни, острые и хронические заболевания, неврологические и психические заболевания, наследственные болезни, сахарный диабет, гипертонию, заболевания почек и др.). Об этом в эфире программы Sağlam Səhər на Sağlam radio (93 FM) заявила специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гинеколог Нигяр Ахундова.
По ее словам, в некоторых случаях беременные женщины по определенным причинам скрывают перенесенные заболевания и проблемы, либо не придают им большого значения: «Однако во время беременности это может привести к осложнениям. Например, женщины с повышенным артериальным давлением могут уже не ощущать его, и, если с первых недель беременности не контролировать это состояние, оно может негативно повлиять на плод, вызвав задержку развития, выкидыш или преждевременные роды. Для самой женщины это может быть опасно развитием преэклампсии и её наиболее тяжёлого осложнения — эклампсии, HELLP-синдрома, преждевременной отслойки плаценты и кровотечения. Другим важным моментом являются заболевания мочевыводящих путей. Если они остаются без контроля, это влияет на развитие плода, вызывает внутриутробную инфекцию, и в результате у новорождённого может развиться такое тяжёлое осложнение, как неонатальный сепсис. Если у женщины обостряются хронические заболевания, это может сопровождаться повышением артериального давления, отеками, увеличением белка в моче. В итоге это может привести к преждевременным родам и выкидышам. Самое важное — беременные женщины с заболеваниями почек обязательно должны обследоваться у врача-уронефролога».
Специалист-эксперт также отметила, что психоневрологические заболевания обязательно должны находиться под контролем: «Некоторые женщины, страдающие депрессией и другими психологическими расстройствами, до беременности проходили специальное лечение. Во время беременности такие нарушения могут обостряться и оставаться незамеченными. Подобные состояния негативно влияют на беременность и могут стать причиной ранних или поздних выкидышей, преждевременных родов. Женщины, у которых в анамнезе были приступы или эпилептические припадки, во время беременности также должны находиться под особым наблюдением. Поэтому не только члены семьи, но и врач-акушер-гинеколог должны оказывать женщине психологическую поддержку и своевременно направлять беременную к неврологу».
Нигяр Ахундова сообщила, что нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, включая гастрит, колит и холецистит, могут доставлять беременной женщине дискомфорт. Особенно на ранних сроках может наблюдаться токсикоз, сопровождающийся тошнотой, рвотой и запорами. Однако это считается нормальным состоянием и часто не требует лечения. Но если у женщины тошнота возникает 5–10 раз в день, её рвёт, и она не может удерживать даже воду, это уже тяжёлый токсикоз, который должен лечиться не дома, а только в стационаре под специальным наблюдением. В этом случае наряду с задержкой развития плода для самой беременной возникает опасность развития ацидоза, а также печёночной и почечной недостаточности.
Гинеколог подчеркнула, что анемия (малокровие) и нарушения свертываемости крови (наследственные или приобретённые), тромбофилия могут препятствовать правильному формированию плаценты, приводить к потере беременности или вызывать тромбоз: «Для снижения подобных рисков важно также заключение врача-гематолога. При правильной коррекции никаких осложнений не ожидается. Вся эта анамнестическая часть очень важна, поскольку в нашем обществе женщины (и мужчины тоже) скрывают или забывают многие заболевания. Такая скрытность впоследствии создаёт серьёзные проблемы. Поэтому, если есть какие-либо жалобы, прежде чем искать информацию в интернете, узнайте мнение своего врача. Своевременно проведённое медицинское обследование спасает жизнь. Поэтому беременная женщина и её врач должны быть очень внимательны. Особое внимание требуется и со стороны семьи беременной. Помните, что беременность — очень чувствительный период, и нервная система женщины может реагировать по-разному. Ко всему этому нужно относиться серьёзно. Фразы вроде «у нас тоже так было», которые говорят матери или свекрови, не являются правильным подходом. Поэтому, дорогие беременные женщины, если вас что-то беспокоит, обязательно обращайтесь к врачу и получайте рекомендации специалиста».
Ахундова указала, что «каждая женщина при физиологической беременности должна думать только о естественных родах и готовиться именно к ним, потому что это аксиома — нормальная беременность должна завершаться естественными родами». По ее словам, в некоторых ситуациях нормальное течение беременности переходит в патологическое состояние, и тогда как врач, так и беременная женщина должны учитывать все риски и принимать решение совместно: «В настоящее время в мире доля операций кесарева сечения увеличилась примерно до 20–25%. В некоторых странах этот показатель превышает 50%. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, этот показатель не должен превышать 10–15%. Известно, что для кесарева сечения должны быть особые показания, а сама операция проводится по решению врачебного консилиума. Иногда возникают экстренные ситуации, когда врач вынужден принимать это решение самостоятельно (вместе с анестезиологом и другим хирургом), однако в медицинской документации такое решение обязательно должно быть подробно обосновано.
Например, решение о кесаревом сечении принимается при остром кровотечении, преждевременной отслойке плаценты, поперечном положении плода, клинически узком тазе, рубце на матке (особенно несостоятельном), миомах, опухолях, гипоксии плода во время родов, слабости родовой деятельности, ягодичном предлежании, тяжёлых экстрагенитальных заболеваниях, тяжёлой преэклампсии (эклампсии), беременности после ЭКО, возрасте женщины и длительном бесплодии, тяжелом вагинизме (с психологическими нарушениями) и в других подобных случаях».
Специалист-эксперт также отметила, что одной из причин склонности женщин к хирургическим родам являются ложные сведения, распространяемые в социальных сетях: «Они усиливают у женщин страх перед естественными родами и желание их избежать, снижают уверенность женщины в себе. Иногда вместе с кесаревым сечением гинекологи проводят и пластические операции (абдоминопластику, вагинопластику, даже маммопластику), что является совершенно неправильным подходом и может привести к серьезным осложнениям.
Самое главное — правильно подготовить женщину психологически. Существует понятие «безболезненные роды»: с помощью эпидуральной анестезии можно уменьшить болевые ощущения, благодаря чему роды проходят легче. В некоторых случаях заранее необходима и помощь психолога.
Также хочу особо отметить, что в мировой статистике материнской смертности и осложнений именно кесарево сечение занимает значительное место. Поэтому выбор и решение должны приниматься не только женщиной, а на основании консилиумного решения врачей (медицинского персонала), наблюдающих беременность и роды».