Врач – за естественные роды, и о скрытых заболеваниях при беременности

Беременные женщины на первом приеме у врача должны подробно и детально сообщить весь свой анамнез, то есть перенесенные заболевания (детские инфекционные болезни, острые и хронические заболевания, неврологические и психические заболевания, наследственные болезни, сахарный диабет, гипертонию, заболевания почек и др.). Об этом в эфире программы Sağlam Səhər на Sağlam radio (93 FM) заявила специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гинеколог Нигяр Ахундова. По ее словам, в некоторых случаях беременные женщины по определенным причинам скрывают перенесенные заболевания и проблемы, либо не придают им большого значения: «Однако во время беременности это может привести к осложнениям. Например, женщины с повышенным артериальным давлением могут уже не ощущать его, и, если с первых недель беременности не контролировать это состояние, оно может негативно повлиять на плод, вызвав задержку развития, выкидыш или преждевременные роды. Для самой женщины это может быть опасно развитием преэклампсии и её наиболее тяжёлого осложнения — эклампсии, HELLP-синдрома, преждевременной отслойки плаценты и кровотечения. Другим важным моментом являются заболевания мочевыводящих путей. Если они остаются без контроля, это влияет на развитие плода, вызывает внутриутробную инфекцию, и в результате у новорождённого может развиться такое тяжёлое осложнение, как неонатальный сепсис. Если у женщины обостряются хронические заболевания, это может сопровождаться повышением артериального давления, отеками, увеличением белка в моче. В итоге это может привести к преждевременным родам и выкидышам. Самое важное — беременные женщины с заболеваниями почек обязательно должны обследоваться у врача-уронефролога».

Специалист-эксперт также отметила, что психоневрологические заболевания обязательно должны находиться под контролем: «Некоторые женщины, страдающие депрессией и другими психологическими расстройствами, до беременности проходили специальное лечение. Во время беременности такие нарушения могут обостряться и оставаться незамеченными. Подобные состояния негативно влияют на беременность и могут стать причиной ранних или поздних выкидышей, преждевременных родов. Женщины, у которых в анамнезе были приступы или эпилептические припадки, во время беременности также должны находиться под особым наблюдением. Поэтому не только члены семьи, но и врач-акушер-гинеколог должны оказывать женщине психологическую поддержку и своевременно направлять беременную к неврологу». Нигяр Ахундова сообщила, что нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, включая гастрит, колит и холецистит, могут доставлять беременной женщине дискомфорт. Особенно на ранних сроках может наблюдаться токсикоз, сопровождающийся тошнотой, рвотой и запорами. Однако это считается нормальным состоянием и часто не требует лечения. Но если у женщины тошнота возникает 5–10 раз в день, её рвёт, и она не может удерживать даже воду, это уже тяжёлый токсикоз, который должен лечиться не дома, а только в стационаре под специальным наблюдением. В этом случае наряду с задержкой развития плода для самой беременной возникает опасность развития ацидоза, а также печёночной и почечной недостаточности. Гинеколог подчеркнула, что анемия (малокровие) и нарушения свертываемости крови (наследственные или приобретённые), тромбофилия могут препятствовать правильному формированию плаценты, приводить к потере беременности или вызывать тромбоз: «Для снижения подобных рисков важно также заключение врача-гематолога. При правильной коррекции никаких осложнений не ожидается. Вся эта анамнестическая часть очень важна, поскольку в нашем обществе женщины (и мужчины тоже) скрывают или забывают многие заболевания. Такая скрытность впоследствии создаёт серьёзные проблемы. Поэтому, если есть какие-либо жалобы, прежде чем искать информацию в интернете, узнайте мнение своего врача. Своевременно проведённое медицинское обследование спасает жизнь. Поэтому беременная женщина и её врач должны быть очень внимательны. Особое внимание требуется и со стороны семьи беременной. Помните, что беременность — очень чувствительный период, и нервная система женщины может реагировать по-разному. Ко всему этому нужно относиться серьёзно. Фразы вроде «у нас тоже так было», которые говорят матери или свекрови, не являются правильным подходом. Поэтому, дорогие беременные женщины, если вас что-то беспокоит, обязательно обращайтесь к врачу и получайте рекомендации специалиста».