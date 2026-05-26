Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Польша предупреждает Россию

11:28 1044

Министерство иностранных дел Польши в ответ на заявления РФ о будущих атаках на Киев заявило, что любые атаки на дипломатические представительства страны будут рассматриваться «как сознательные и умышленные действия».

В заявлении МИД Польши говорится, что «Россия, как она заявляет, ведет не войну, а так называемую «специальную военную операцию», которая по определению должна ограничиваться военными объектами, любые нападения на другую инфраструктуру, включая дипломатические представительства, должны рассматриваться как недружественные действия».

В МИД Польши отметили, что действия РФ влекут серьезные правовые и международные последствия и в очередной раз подрывают ее роль как постоянного члена Совета Безопасности ООН.

«Министерство иностранных дел Республики Польша заявляет, что неизменно рассматривает какие-либо нападения на Украину, в том числе на объекты и гражданское население, как акты неоправданной агрессии, приводящие к массовым человеческим жертвам и инфраструктурным потерям», - говорится в заявлении МИД Польши.

25 мая Министерство иностранных дел РФ заявило, что российская армия начинает «последовательные системные удары» по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве и «центрам принятия решений». И призвало иностранцев, в том числе работников дипломатических миссий и международных организаций, «скорее оставить Киев».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские угрозы по поводу новых ударов по Киеву имеют целью «запугать западных дипломатов».

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио «официально довел» до американской стороны, что российская армия «приступает» к системным ударам по объектам в Киеве, которые якобы используются для нужд ВСУ.

