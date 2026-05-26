Военные корабли вокруг Тайваня

В понедельник, 25 мая, Министерство обороны Тайваня заявило о фиксации 21 китайского самолета, включая истребители J-16 и беспилотники, которые действовали вокруг острова и вместе с военными кораблями осуществляли второе за неделю «совместное патрулирование по проверке боевой готовности». Во вторник, 26 мая, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву назвал действия Китая «неоправданными».

В субботу, 23 мая, Ву заявлял, что Китай развернул более сотни кораблей вдоль первой островной цепи — района, который простирается от Японии до Тайваня и Филиппин. По словам тайваньского чиновника, эти корабли остаются на своих позициях.

Китай провел подобное «патрулирование по проверке боевой готовности» в прошлый вторник, 19 мая, за день до того, как президент Тайваня Уильям Лай отметил второй год пребывания в должности. Китай называет Лая «сепаратистом» и отклонил ряд предложений от него о переговорах.