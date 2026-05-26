Военные корабли вокруг Тайваня

В понедельник, 25 мая, Министерство обороны Тайваня заявило о фиксации 21 китайского самолета, включая истребители J-16 и беспилотники, которые действовали вокруг острова и вместе с военными кораблями осуществляли второе за неделю «совместное патрулирование по проверке боевой готовности». Во вторник, 26 мая, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву назвал действия Китая «неоправданными».
«КНР является единственным источником нестабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — добавил он.
В субботу, 23 мая, Ву заявлял, что Китай развернул более сотни кораблей вдоль первой островной цепи — района, который простирается от Японии до Тайваня и Филиппин. По словам тайваньского чиновника, эти корабли остаются на своих позициях.
Китай провел подобное «патрулирование по проверке боевой готовности» в прошлый вторник, 19 мая, за день до того, как президент Тайваня Уильям Лай отметил второй год пребывания в должности. Китай называет Лая «сепаратистом» и отклонил ряд предложений от него о переговорах.