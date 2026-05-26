Эбола добралась и до Италии?

В Италии зафиксированы два предполагаемых случая заражения вирусом Эбола. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, два сотрудника гуманитарных организаций, мужчина и женщина, вернулись в Европу из Уганды после трехмесячной поездки. У них развились симптомы, которые соответствуют этому вирусу, включая высокую температуру, тошноту, рвоту и проблемы с кишечником.

Обоих перевели в миланскую больницу Сакко в Италии, специализированное учреждение для лечения инфекционных заболеваний высокого риска. При этом региональный министр здравоохранения заявил, что «на данный момент нет уверенности в том, что это Эбола».