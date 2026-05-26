USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Новость дня
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен

Непогода не щадит азербайджанские регионы

видео
Ульвия Худиева, собкор
11:45 1130

Несколько дней проливных дождей в разных регионах Азербайджана, особенно в горных, привели к серьезным последствиям: вышли из берегов реки, сошли селевые потоки, повреждены дороги и мосты, затоплены хозяйства. В ряде мест активизировались оползни, что создало угрозу на дорогах.

В Самухском районе повысился уровень воды в Куре. Жители отмечают, что река поднимается уже около месяца, а в селах Гырмызы Самух и вдоль прибрежной зоны ситуация все опаснее. Люди обеспокоены, что при продолжении дождей сель может затопить дома.

Сильные ливни вызвали селевые потоки также в Шуше и Ханкенди. В сети опубликованы кадры последствий, на месте ведутся очистительные работы.

В Шекинском районе ливень нанес серьезный ущерб нескольким селам. Наводнение в Джинуде разрушило дороги и два моста. Движение оказалось прервано. Жители рассказывают, что поток был настолько мощным, что дороги стали непригодны, пострадали сады. В нескольких селах района прошел град. После дождя в Джинуде оперативно начали расчистку, движение восстановили. Хозяйства, расположенные вдали от русла, серьезно не пострадали. Однако жители говорят, что в горных селах Шеки уже второй год подряд погода наносит ущерб: то не хватает воды для полива, то селевые потоки уничтожают урожай. Сель прошел и в селе Баш Зейзид. Несколько автомобилей оказались под водой, поток перекрыл дорогу, и люди едва успели выбраться. Машины удалось вытащить только с помощью соседей. После схода воды улицы села покрылись толстым слоем ила.

В селе Аракит Исмаиллинского района вновь активизировался оползень. Жители говорят, что оставаться там становится опасно. Сель уничтожил посевы и сады, дворы затоплены, движение остановлено. В исполнительной власти Лагича отметили, что район склонен к оползням, и полностью предотвратить последствия стихии невозможно.

В селе Моллалы Огузского района разрушен единственный мост: въезд в село ограничен. В направлении села Будуг в Губинском районе оползень повредил часть дороги. В селе Амсар селевой поток разрушил мост, ведущий к жилому массиву.

В Гяндже дожди также вызвали проблемы. Накануне в сети распространилось видео, где работник драмтеатра оказался заблокирован в подвале из‑за поднявшейся воды. Выбраться ему помогли коллеги. В разных частях города оказались затоплены дороги.

По данным городской исполнительной власти, за последние дни поступило более 50 обращений о затоплениях домов, дворов, улиц и подвалов, а также о переполнении канализации. На местах работали службы, сейчас погода стабилизировалась.

В Физулинском районе молния убила 77‑летнего жителя Зобуджуга.

Национальная служба гидрометеорологии сообщала, что в большинстве регионов продолжатся дожди, местами — сильные и град. В отдельных районах продолжаются селевые потоки.

Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает избегать опасных зон, при угрозе наводнения подниматься на возвышенности, а во время грозы отключать электроприборы, не пользоваться телефоном, не укрываться под высокими деревьями и, находясь в автомобиле, остановиться и переждать непогоду.

Ильхам Алиев поздравляет президента Грузии
Ильхам Алиев поздравляет президента Грузии
12:36 195
В Баку прибыл новый посол Британии
В Баку прибыл новый посол Британии видео
12:20 479
Моджтаба Хаменеи: Прежнего Ближнего Востока не будет...
Моджтаба Хаменеи: Прежнего Ближнего Востока не будет...
12:07 767
Путин о «нестабильности» у границ СНГ
Путин о «нестабильности» у границ СНГ
11:50 1273
Непогода не щадит азербайджанские регионы
Непогода не щадит азербайджанские регионы видео
11:45 1131
В Баку апелляционный суд по делу карабахских сепаратистов
В Баку апелляционный суд по делу карабахских сепаратистов
10:55 1386
Число жертв российской атаки по Киеву возросло
Число жертв российской атаки по Киеву возросло
10:23 1385
Трамп связал руки Израилю. А Иран бьет туда, где больно
Трамп связал руки Израилю. А Иран бьет туда, где больно Дмитрий Дубов комментирует для haqqin.az
00:58 4951
Длится дольше Второй мировой: США заявили, что война в Украине должна закончиться
Длится дольше Второй мировой: США заявили, что война в Украине должна закончиться новость дополнена
09:03 2128
США ударили по Ирану. Тегеран готовит «гораздо более жесткий» ответ
США ударили по Ирану. Тегеран готовит «гораздо более жесткий» ответ обновлено 12:00
12:00 5992
Эрдоган отменил свое решение после протестов
Эрдоган отменил свое решение после протестов
01:51 7585

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев поздравляет президента Грузии
Ильхам Алиев поздравляет президента Грузии
12:36 195
В Баку прибыл новый посол Британии
В Баку прибыл новый посол Британии видео
12:20 479
Моджтаба Хаменеи: Прежнего Ближнего Востока не будет...
Моджтаба Хаменеи: Прежнего Ближнего Востока не будет...
12:07 767
Путин о «нестабильности» у границ СНГ
Путин о «нестабильности» у границ СНГ
11:50 1273
Непогода не щадит азербайджанские регионы
Непогода не щадит азербайджанские регионы видео
11:45 1131
В Баку апелляционный суд по делу карабахских сепаратистов
В Баку апелляционный суд по делу карабахских сепаратистов
10:55 1386
Число жертв российской атаки по Киеву возросло
Число жертв российской атаки по Киеву возросло
10:23 1385
Трамп связал руки Израилю. А Иран бьет туда, где больно
Трамп связал руки Израилю. А Иран бьет туда, где больно Дмитрий Дубов комментирует для haqqin.az
00:58 4951
Длится дольше Второй мировой: США заявили, что война в Украине должна закончиться
Длится дольше Второй мировой: США заявили, что война в Украине должна закончиться новость дополнена
09:03 2128
США ударили по Ирану. Тегеран готовит «гораздо более жесткий» ответ
США ударили по Ирану. Тегеран готовит «гораздо более жесткий» ответ обновлено 12:00
12:00 5992
Эрдоган отменил свое решение после протестов
Эрдоган отменил свое решение после протестов
01:51 7585
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться