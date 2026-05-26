Непогода не щадит азербайджанские регионы

Несколько дней проливных дождей в разных регионах Азербайджана, особенно в горных, привели к серьезным последствиям: вышли из берегов реки, сошли селевые потоки, повреждены дороги и мосты, затоплены хозяйства. В ряде мест активизировались оползни, что создало угрозу на дорогах. В Самухском районе повысился уровень воды в Куре. Жители отмечают, что река поднимается уже около месяца, а в селах Гырмызы Самух и вдоль прибрежной зоны ситуация все опаснее. Люди обеспокоены, что при продолжении дождей сель может затопить дома. Сильные ливни вызвали селевые потоки также в Шуше и Ханкенди. В сети опубликованы кадры последствий, на месте ведутся очистительные работы.

В Шекинском районе ливень нанес серьезный ущерб нескольким селам. Наводнение в Джинуде разрушило дороги и два моста. Движение оказалось прервано. Жители рассказывают, что поток был настолько мощным, что дороги стали непригодны, пострадали сады. В нескольких селах района прошел град. После дождя в Джинуде оперативно начали расчистку, движение восстановили. Хозяйства, расположенные вдали от русла, серьезно не пострадали. Однако жители говорят, что в горных селах Шеки уже второй год подряд погода наносит ущерб: то не хватает воды для полива, то селевые потоки уничтожают урожай. Сель прошел и в селе Баш Зейзид. Несколько автомобилей оказались под водой, поток перекрыл дорогу, и люди едва успели выбраться. Машины удалось вытащить только с помощью соседей. После схода воды улицы села покрылись толстым слоем ила. В селе Аракит Исмаиллинского района вновь активизировался оползень. Жители говорят, что оставаться там становится опасно. Сель уничтожил посевы и сады, дворы затоплены, движение остановлено. В исполнительной власти Лагича отметили, что район склонен к оползням, и полностью предотвратить последствия стихии невозможно. В селе Моллалы Огузского района разрушен единственный мост: въезд в село ограничен. В направлении села Будуг в Губинском районе оползень повредил часть дороги. В селе Амсар селевой поток разрушил мост, ведущий к жилому массиву.