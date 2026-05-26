Путин о «нестабильности» у границ СНГ

Вблизи границ СНГ появились новые очаги нестабильности. Ситуация в мире заметно осложнилась, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

«В этой связи важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности ваших структур для надеждой защиты всего Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз, регулярно обмениваться информацией, вырабатывать единые подходы в решении общих задач», – подчеркнул он.

Путин обозначил, что на заседании стороны должны будут предметно обсудить широкий круг вопросов, в числе которых противодействие терроризму и экстремизму, транснациональной организованной преступности, киберпреступность и другие угрозы безопасности. Российский лидер выразил уверенность, что результаты заседания послужат обеспечению безопасного и стабильного развития стран и народов СНГ.

2 апреля в Москве состоялось заседание Совета министров обороны государств – участников СНГ под председательством главы Минобороны РФ Андрея Белоусова. Он подчеркнул тогда, что в нынешних условиях гарантировать безопасность возможно лишь за счет совместных усилий и скоординированных действий оборонных ведомств стран‑союзников.