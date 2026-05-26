Моджтаба Хаменеи: Прежнего Ближнего Востока не будет...

«Несомненно одно - стрелки времени не повернутся вспять, и народы и страны региона больше не будут щитом для американских баз. Помимо того, что у США больше не останется безопасного места для своих интриг и военных баз в регионе, они с каждым днем все больше теряют свои позиции», — отмечается в обращении.

США отныне не смогут использовать ближневосточные страны в качестве щита для своих военных баз в регионе и не найдут для себя ни одного безопасного места, говорится в письменном обращении верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи.

Хаменеи призвал все мусульманские страны «к дружбе, сотрудничеству и взаимной поддержке», чтобы сообща решать все проблемы.

В послании, которое приписывается Моджтабе Хаменеи по случаю паломничества хадж, говорится, что Соединенные Штаты и Израиль стали мишенью ракетных и беспилотных атак на суше, на море и в воздухе, и что страны региона больше не будут служить прикрытием для военного присутствия США.

В заявлении также отмечается, что лозунги «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!» останутся призывами к действию в исламском мире, особенно среди молодежи.

Также в послании Хаменеи говорится, что «Израиль перестанет существовать в течение следующих 15 лет».

«Регион не вернется к прежнему состоянию...» — утверждается в сообщении.

Заявление было опубликовано несмотря на то, что с начала войны не появлялось ни изображения, ни аудиозаписи Моджтабы Хаменеи.