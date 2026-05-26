КСИР сбил американский беспилотник

Несколько американских беспилотников и истребитель F-35 ВВС США нарушили воздушное пространство Ирана, один БПЛА был сбит. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Террористическая армия США, продолжая свои авантюрные интервенционистские действия в регионе и агрессивное поведение, осуществила вторжение в воздушное пространство Ирана в районе Персидского залива», - отмечается в документе, опубликованном агентством Tasnim.

Силы ПВО вынудили беспилотник RQ-4 и истребитель F-35 «покинуть территориальное воздушное пространство страны». Отмечается, что один из беспилотников модели MQ-9 был уничтожен.

В КСИР указали, что Иран считает своим законным правом любые ответные действия на нарушения перемирия со стороны США.