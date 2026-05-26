В Баку прибыл новый посол Британии

В Баку прибыл новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман. Об этом сообщается в посте британской дипмиссии в соцсети Х.

«Ранее я уже бывал в Азербайджане, но для меня особо важно прибыть в эту страну в качестве посла Великобритании. Я уже успел почувствовать ее культуру и гостеприимство. Отношения между нашими странами давно развиваются на основе дружбы, взаимного уважения и тесного сотрудничества. В период, когда двусторонние связи выходят на уровень стратегического партнерства, я воспринимаю начало работы на этом посту как большую честь и гордость», - заявил посол по прибытии в Азербайджан.