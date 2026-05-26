Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен

Ильхам Алиев поздравляет президента Грузии

12:36 198

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Грузии Михаилу Кавелашвили по случаю Дня независимости Грузии.

В письме говорится, что находящиеся сегодня на высоком уровне азербайджано-грузинские дружественные отношения черпают свою силу из глубокой симпатии, уважения и доверия, которые оба соседских народа питали друг к другу на протяжении веков.

Ильхам Алиев отметил, что нынешнее динамичное и всестороннее развитие межгосударственных отношений вызывает удовлетворение.

«Высоко оцениваю результаты состоявшегося в прошлом месяце государственного визита в Вашу дружественную страну, оказанные в ходе визита гостеприимство и подлинно дружеское отношение, с самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу продуктивную встречу и обмен мнениями, прошедшие в атмосфере взаимопонимания и искренности», - пишет президент Азербайджана.

По его словам, интенсивность политических связей и активный диалог на высшем уровне между Азербайджаном и Грузией создают благоприятные возможности для дальнейшего углубления сотрудничества во всех сферах.

Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что построенное на прочном фундаменте и основанное на добрых традициях азербайджано-грузинское стратегическое партнерство совместными усилиями обеих стран будет и впредь укрепляться, и расширяться в интересах двух государств, на благо их народов и во имя процветания всего региона.

«В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному и братскому народу Грузии – постоянного благополучия и процветания», - говорится в поздравлении Ильхама Алиева Михаилу Кавелашвили.

