Казнили экс-чемпиона ММА

В Иране казнили Голамрезу Хани Шекараба по обвинению в шпионаже в пользу Израиля, об этом сообщило во вторник связанное с Корпусом стражей исламской революции информационное агентство Tasnim News.

Согласно сообщению, приговор в отношении Голамрезы Хани Шекараба был оставлен в силе Верховным судом страны до его исполнения.

34-летний Голамреза Хани Шекараб, бывший чемпион по смешанным боевым искусствам (ММА), тренер и международный рефери, был переведен из камеры строгого режима в тегеранской тюрьме Эвин в одиночную камеру в тюрьме Гезель Хесар в Карадже.

По данным правозащитной организации Hengaw, судья Аболкасем Салавати из 15-го отделения Тегеранского революционного суда приговорил его к смертной казни в ходе крайне непрозрачного судебного процесса.