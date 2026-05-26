В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой

Армения приобрела у Китая стратегические разведывательно‑ударные беспилотники CH‑4 и разместила их на военном аэродроме в городе Гюмри, недалеко от российской 102‑й военной базы. К такому выводу пришли OSINT-аналитики, проанализировавшие распространенные в соцсетях кадры подготовки к военному параду, который пройдет 28 мая в Ереване. Военно‑аналитическое издание Defence Security Asia пишет, что появление китайских беспилотников в Армении, в непосредственной близости от российской базы, стало новым фактором, меняющим баланс сил на Южном Кавказе. «Внезапное раскрытие ранее не афишировавшегося парка вооруженных беспилотников CH‑4 китайского производства превратило то, что выглядело скрытой закупкой, в стратегический сигнал ускоряющейся военной и геополитической перестройки в сфере безопасности Южного Кавказа», — отмечает издание. По словам аналитиков, подтвержденное появление двух ударных БПЛА CH‑4 на авиабазе Гюмри фактически положило конец многомесячной попытке скрыть от общественности и экспертов факт приобретения дронов, которые, как сообщалось, были поставлены ранее.

Разработчиком ударно‑разведывательного дрона CH‑4 является китайская корпорация China Aerospace Science Corporation. В 2022 году власти КНР испытали беспилотник с новым двигателем местного производства. CH‑4 отличается крупными габаритами: при длине 8,5 метра и высоте 3,4 метра размах крыла составляет 18 метров. Как отмечает военно‑аналитическое издание Bulgarian Military, новый двигатель увеличивает грузоподъемность беспилотника на 30–50 процентов. Производитель также заявляет о росте дальности полета и крейсерской скорости. БПЛА с прежним двигателем способен находиться в воздухе до 30 часов: его крейсерская скорость составляет 180 км/ч, что является стандартным показателем для семейства CH. Источники сообщают, что новый двигатель увеличил время полета CH‑4 до 40 часов. Рост скорости не уточняется. CH‑4 внешне напоминает американский MQ‑9 Reaper и выпускается в двух вариантах: CH‑4A и CH‑4B. Первый используется для разведки, второй — как ударный дрон. Какая именно версия поставлена Армении, пока неизвестно. Боевой вариант может оснащаться управляемыми ракетами AR‑1 и AR‑2, противотанковыми ракетами AKD‑10, а также бомбами FT‑7/130, FT‑9/50, FT‑10/25, GB‑4/100 и GB‑7/50.

Китай — не единственный оператор CH‑4. Эти беспилотники стоят на вооружении в Мьянме, Пакистане, Египте, Ираке и Саудовской Аравии. Defence Security Asia пишет, что закупка Арменией ограниченного количества многоцелевых CH‑4 свидетельствует о пересмотре ею концепции безопасности после войны в 2020 году. Тогда азербайджанская армия с помощью различных типов дронов системно уничтожала технику, живую силу и средства ПВО Армении. Позднейшие конфликты в мире лишь подтвердили растущую роль беспилотников. «Само местоположение имеет не меньшее стратегическое значение, поскольку авиабаза Гюмри расположена рядом со 102‑й российской военной базой — одним из ключевых военных объектов Москвы и давним символом российского влияния в сфере безопасности Армении. Размещение китайских ударных беспилотных систем рядом с важнейшим российским объектом таким образом посылает геополитический сигнал, выходящий за рамки простой диверсификации закупок, поскольку география размещения сил зачастую куда точнее отражает стратегические намерения, чем дипломатические формулировки», — отмечают аналитики. Издание пишет, что армянские власти не делали официальных заявлений о деталях закупки, концепции развертывания или оперативной доктрине, оставив без ответа вопросы о структуре базирования, командовании и предполагаемых задачах этих систем. «Стремление Армении к военному партнерству с Францией, Индией, отдельными западными системами, а теперь и с китайскими платформами все чаще отражает более широкий переход к стратегической диверсификации, а не просто расширению арсенала. Такая диверсификация служит инструментом управления геополитическими рисками, поскольку зависимость от единственного гаранта безопасности создает уязвимости всякий раз, когда региональные кризисы выявляют ограничения механизмов реагирования альянса», — пишет издание.