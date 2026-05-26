В Баку потеплеет до 28 градусов

27 мая в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, однако утром местами возможны кратковременные дожди, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 17-19, днем - 23-28 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В некоторых восточных районах Азербайджана днем ожидаются дожди, грозы, град, на остальных территориях осадков не будет, ночью и утром местами - туман, западный ветер временами будет дуть с порывами.

Температура воздуха составит 14-18, днем - 25-30, в горах ночью - 6-11, днем - 17-22, местами может повыситься до 25 градусов выше нуля.