Макрон отменил «Черный кодекс» Людовика XV. Почему только сейчас?

12:55 2018

Пару дней назад, 21 мая, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал отмену так называемого «Черного кодекса» — свода королевских указов, изданных между 1685 и 1724 годами и регулировавших рабство во французских колониях.

Как отмечает TRT Haber, законопроект уже прошел комиссию по законодательству Национального собрания единогласно и должен быть принят на пленарном заседании 28 мая. До этого момента документы де-юре остаются частью французского права.

Франция отменила рабство еще в 1848 году. Но «Черный кодекс» оставался в реестре действующего права. Cуществовало несколько версий этого свода: первая была подготовлена Кольбером и провозглашена Людовиком XIV в 1685 году. Вторая, частично пересмотренная, издана Людовиком XV в 1724 году. Именно весь этот корпус текстов, не один указ, а целую систему и предстоит формально упразднить.

В 44-й статье кодекса прямо написано: «Объявляем рабов движимым имуществом». Шестьдесят статей документа фиксировали юридический статус рабов в колониях, определяли наказания за нарушение установленных условий и квалифицировали порабощенных людей как товар.

В то же время, отмечает TRT Haber, действия Макрона важны, поскольку современные политики крайне редко находят в себе смелость признавать исторические преступления собственного государства.

Ранее Макрон уже делал шаги в этом направлении. В 2021 году, во время визита в Руанду, он признал, что Франция несет тяжелую ответственность за геноцид народа тутси 1994 года — хотя и остановился перед официальными извинениями.

А в 2024-м французский лидер даже заявил, что Франция и ее союзники могли остановить геноцид, но не захотели этого делать. Теперь Париж делает еще один шаг к признанию собственной колониальной истории.

