Шойгу предлагает Армении выбрать поезд

Кроме того, он заявил, что Армения в последнее время «фактически перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ».

«Такой известный стишок Губермана: «Нельзя одним и тем же местом сидеть на разных поездах. Поэтому надо как-то все-таки выбирать поезд, который тебе по пути. По пути твоей стране, по пути твоему народу», — сказал Шойгу.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Армении «нужно выбрать поезд, который ей по пути».

Власти Армении «ищут поддержку» у «источника угрозы» и сами будут нести за это ответственность, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на заседании Комитета секретарей советов безопасности Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В общем, проблем много и решать их гораздо эффективнее сообща. Жаль, что наши армянские партнеры по Организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угроз», — сказал Шойгу, которого цитируют российские СМИ.

По его словам, курс армянского руководства является его собственным выбором: «Это выбор руководства Армении и его ответственность за будущее своей страны и народа».

Шойгу утверждает, что в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наряду с существующими появляются «новые вызовы и угрозы»: «Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ. Основная угроза исходит от блока НАТО и входящих в него стран так называемой цивилизованной Европы, впавшей в реваншистский и милитаристский угар».

23 мая глава российского МИД Сергей Лавров обвинил западные страны в стремлении «растащить» союзников России, прежде всего ее соседей, поэтому нынешние усилия по втягиванию Армении в «ошибочную логику» преследуют цель «сделать России как можно больнее». Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, отвечая на эти слова, сказал, что Ереван поддерживает партнерские отношения с разными странами и его стратегические отношения с США и ЕС не направлены против России.