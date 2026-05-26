В России собираются «потрясти» судовладельцев

В России Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должна за 10 лет построить 500 новых сухогрузов, контейнеровозов и танкеров, которые заменят старые суда.

Параметры программы замещения флота были согласованы на совещании у первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова 30 апреля. В рамках этой программы до 2030 года собираются списать все суда «река-море» старше 40 лет, а для новых судов установить предельный возраст эксплуатации в 50 лет.

Льготный лизинг новых судов сначала планировалось финансировать из бюджета: обсуждалась сумма 290 миллиардов рублей ($4 млн) в 2026–2030 годах. Также были планы создать механизм господдержки. Однако теперь предлагается заменить бюджетное финансирование инвестсбором, рассказал источник «Коммерсанта».

По его словам, сбор будет состоять из двух надбавок: к тарифу на освидетельствование судов (возрастом до 30 лет и старше) и к портовому сбору за тонну перевезенного груза. За счет этого правительство планирует собрать 210 миллиардов рублей ($2 млн) в 2026–2030 годах.