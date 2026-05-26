Запуск процедуры выхода Молдовы из СНГ

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил о запуске процедуры выхода Молдовы из организации.

По сообщению российских СМИ, в ходе круглого стола на тему «35 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, задачи, перспективы» Лебедев заявил, что Молдова уже подала соответствующее уведомление. «Процедуру мы запустили. Она продлится целый год. Но также прозвучала заявка от Кишинева, что он желает остаться в экономическом сотрудничестве СНГ», — цитирует его ТАСС.

2 апреля депутаты парламента Молдовы в окончательном чтении проголосовали за расторжение базового соглашения об образовании Содружества Независимых Государств.