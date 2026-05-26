Миллион россиян в Азербайджане

Россия ставит перед собой цель увеличить количество туристов, направляющихся в Азербайджан, до одного миллиона человек. Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в ходе своего выступления на деловой панели «Инвестиции в регион Каспия».

По его словам, «необходимо с максимальной отдачей выстраивать взаимодействие во всех сферах сотрудничества».

«Туристический поток несколько сократился в связи с обстановкой вокруг соседнего Ирана, однако мы рассчитываем на его возобновление. Мы надеемся, что в следующем году или через год удастся выйти на показатель в один миллион российских туристов в Азербайджане. Российская сторона предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы поток туристов из страны стабильно увеличивался», — заявил М.Евдокимов.