Интернет возвращается

Иран восстановит «полный доступ в интернет» в течение 24 часов, сообщили во вторник иранские СМИ со ссылкой на представителя министерства связи.

Официальный представитель заявил, что постепенное возобновление работы началось в течение нескольких минут после распоряжения президента Масуда Пезешкиана.

В сообщениях также цитировался информированный источник, который утверждал, что некоторые международные сервисы и мессенджеры будут постепенно восстановлены на более поздних этапах.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился восстановить в исламской республике доступ к международному интернету.

Отмечается, что данный шаг последовал за решением «специальной рабочей группы», которая ранее проголосовала за возвращение доступа к интернету для населения. Конкретных сроков для снятия цифровой блокады указано не было. Ранее, в середине мая, иранские СМИ называли в этой связи 5 июня как возможную дату отмены ограничений.