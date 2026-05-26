Британский аналитик о риске возобновления конфликта между Арменией и Азербайджаном

Возможный приход к власти пророссийских сил на парламентских выборах в Армении 7 июня может поставить под угрозу мирные соглашения, заключенные в прошлом году между Баку и Ереваном при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом специально для сети USA Today пишет Самуэль Рамани — научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) в Лондоне. Рамани специализируется на внешней политике России и Евразии, а также на глобальной безопасности, автор книг «Война Путина против Украины» и «Россия в Африке». Автор отмечает, что партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» лидирует в опросах общественного мнения, но нет гарантии, что она получит парламентское большинство.

«По мере того как Пашинян приближается к возможной победе на выборах, Россия активизирует усилия по его дискредитации и срыву его мирной программы. Мобилизуя местных ставленников, коррумпированных олигархов и единомышленников среди международных игроков, Россия стремится установить свою гегемонию над Арменией и возобновить конфликт с Азербайджаном», - утверждает Самуэль Рамани. Аналитик считает, что если «кампания Кремля по вмешательству в выборы» в Армении увенчается успехом, США могут получить серьезный геополитический удар и потерять свое вновь обретенное влияние в стратегически важном регионе Евразии. Как пишет автор, чувствуя ослабление своего влияния на Армению, Кремль укрепил «исторический союз» с пророссийски настроенным бывшим президентом Робертом Кочаряном и стал искать поддержки внутри Армянской апостольской церкви (ААЦ), которая имеет историю сотрудничества с советскими спецслужбами. Когда в июне 2025 года был арестован российский миллиардер армянского происхождения, крупный спонсор ААЦ Самвел Карапетян, сотрудничество России и Армении «пошло прахом». Пашинян обвинил Россию в использовании Карапетяна в «гибридной операции» против Армении. Сторонники Карапетяна в свою очередь обвинили Пашиняна в «авторитаризме» и начали политическую мобилизацию. Результатом стало создание Карапетяном в декабре 2025 года партии «Сильная Армения», которая стала главным соперником Пашиняна на будущих парламентских выборах.

Рамани отмечает, что для усиления поддержки Кочаряна и Карапетяна Кремль нашел международных ставленников, чтобы продвигать свои дестабилизирующие цели: «Одним из ярких примеров являются Луис Морено Окампо, бывший прокурор Международного уголовного суда, и его сын. Согласно видеоматериалам, распространившимся в интернете в конце апреля, Окампо организуют кампании, направленные на смещение Пашиняна с власти и нанесение ущерба имиджу Азербайджана. Эта пара сотрудничает с армянским лобби в США и депутатами Европарламента для продвижения своих целей. Эти усилия соответствуют стремлению России вернуть власть сочувствующим силам и содействовать освобождению из тюрьмы лидера пророссийского карабахского сепаратистского клана Рубена Варданяна».