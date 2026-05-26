Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Британский аналитик о риске возобновления конфликта между Арменией и Азербайджаном

Трио Кочарян-Карапетян-Окампо? Наш комментарий
Возможный приход к власти пророссийских сил на парламентских выборах в Армении 7 июня может поставить под угрозу мирные соглашения, заключенные в прошлом году между Баку и Ереваном при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Об этом специально для сети USA Today пишет Самуэль Рамани — научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) в Лондоне. Рамани специализируется на внешней политике России и Евразии, а также на глобальной безопасности, автор книг «Война Путина против Украины» и «Россия в Африке».

Автор отмечает, что партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» лидирует в опросах общественного мнения, но нет гарантии, что она получит парламентское большинство.

«По мере того как Пашинян приближается к возможной победе на выборах, Россия активизирует усилия по его дискредитации и срыву его мирной программы. Мобилизуя местных ставленников, коррумпированных олигархов и единомышленников среди международных игроков, Россия стремится установить свою гегемонию над Арменией и возобновить конфликт с Азербайджаном», - утверждает Самуэль Рамани.

Аналитик считает, что если «кампания Кремля по вмешательству в выборы» в Армении увенчается успехом, США могут получить серьезный геополитический удар и потерять свое вновь обретенное влияние в стратегически важном регионе Евразии.

Как пишет автор, чувствуя ослабление своего влияния на Армению, Кремль укрепил «исторический союз» с пророссийски настроенным бывшим президентом Робертом Кочаряном и стал искать поддержки внутри Армянской апостольской церкви (ААЦ), которая имеет историю сотрудничества с советскими спецслужбами. Когда в июне 2025 года был арестован российский миллиардер армянского происхождения, крупный спонсор ААЦ Самвел Карапетян, сотрудничество России и Армении «пошло прахом». Пашинян обвинил Россию в использовании Карапетяна в «гибридной операции» против Армении. Сторонники Карапетяна в свою очередь обвинили Пашиняна в «авторитаризме» и начали политическую мобилизацию. Результатом стало создание Карапетяном в декабре 2025 года партии «Сильная Армения», которая стала главным соперником Пашиняна на будущих парламентских выборах.

Рамани отмечает, что для усиления поддержки Кочаряна и Карапетяна Кремль нашел международных ставленников, чтобы продвигать свои дестабилизирующие цели: «Одним из ярких примеров являются Луис Морено Окампо, бывший прокурор Международного уголовного суда, и его сын. Согласно видеоматериалам, распространившимся в интернете в конце апреля, Окампо организуют кампании, направленные на смещение Пашиняна с власти и нанесение ущерба имиджу Азербайджана. Эта пара сотрудничает с армянским лобби в США и депутатами Европарламента для продвижения своих целей. Эти усилия соответствуют стремлению России вернуть власть сочувствующим силам и содействовать освобождению из тюрьмы лидера пророссийского карабахского сепаратистского клана Рубена Варданяна».

Британский аналитик считает, что имидж России как великой державы был подорван войной против Украины. Москва отчаянно пытается изменить эту траекторию и избежать изоляции в собственной сфере влияния. В случае победы партии Пашиняна «Маршрут Трампа за международный мир и процветание» (TRIPP) соединит Нахчыван с основной частью Азербайджана. Если TRIPP привлечет достаточное количество международных инвестиций, он станет доминирующим транзитным коридором на Южном Кавказе и сорвет планы России по развитию транспортной инфраструктуры в регионе. «Это также нанесло бы сокрушительный удар по партнеру России — Ирану. Под руководством Кочаряна Иран использовал территорию Армении для контрабанды военных технологий, а армянские банки — для отмывания средств исламской республики. Победа Пашиняна лишила бы Иран еще одного рычага доступа к международному сообществу в то время, когда его экономика сильно пострадала от войны и санкций», - пишет Рамани.

По его словам, США стоят на пороге либо стратегической победы, либо сокрушительного поражения на Южном Кавказе. Если армянские избиратели одержат победу «над грязными трюками России», внешнеполитическое наследие Трампа получит решающее преимущество перед промежуточными выборами в Конгресс.

