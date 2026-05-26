В машине российского священника нашли коробки с белым веществом. Москва возмущается

Как заявил в МИД России, дипломату указали на «абсурдность и полную безосновательность подозрений в производстве и обороте наркотических средств», которые выдвинуты в отношении митрополита. Российское ведомство считает, что проведение операции полицией Чехии на «основании анонимного сообщения говорит о ее спланированном характере».

Москва потребовала «безусловного и незамедлительного освобождения священнослужителя и прекращения гонений на представителей РПЦ в Чехии».

Адвокат митрополита Михал Пацовски рассказал, что основанием для действий полиции в отношении митрополита стало анонимное письмо. По его словам, нужно установить, когда поступило письмо, что именно было в нем указано и содержало ли оно сведения о конкретном автомобиле, маршруте, пассажирах или багажном отделении. Ожидается, что сторона защиты получит доступ к материалам дела 26 мая.

Вчера стало известно, что в Чехии остановили автомобиль, в котором находился митрополит, ранее управлявший Будапештской и Венгерской епархией Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) Иларион (в миру Григорий Алфеев). При досмотре полиция обнаружила четыре контейнера с веществом белого цвета, священнослужитель был задержан.