В Бельгии поезд врезался в школьный автобус: есть погибшие

Четыре человека погибли в результате столкновения поезда и школьного автобуса в Бельгии. Об этом сообщило издание RTL.

Как отметил федеральный министр мобильности Жан-Люк Круке, среди погибших – два подростка, водитель и сопровождающий.

О произошедшем стало известно 26 мая. По данным СМИ, ДТП произошло в коммуне Буггенхаут в Восточной Фландрии. Всего в автобусе находились 7 детей.