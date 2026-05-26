В Бельгии поезд врезался в школьный автобус: есть погибшие

Четыре человека погибли в результате столкновения поезда и школьного автобуса в Бельгии. Об этом сообщило издание RTL.
Как отметил федеральный министр мобильности Жан-Люк Круке, среди погибших – два подростка, водитель и сопровождающий.
О произошедшем стало известно 26 мая. По данным СМИ, ДТП произошло в коммуне Буггенхаут в Восточной Фландрии. Всего в автобусе находились 7 детей.
*** 14:35
В городе Бюггенхаут во Фламандском регионе Бельгии микроавтобус, перевозивший школьников, столкнулся с поездом.
По данным источника новостной службы VRT News, в результате аварии несколько человек погибли. Точное число погибших неизвестно.
В полиции подтвердили, что в микроавтобусе были девять человек: семеро учеников школы для детей с особыми потребностями, а также сопровождающий и водитель.
Авария произошла около 8:15 (10:15 по Баку) на железнодорожном переезде. По словам представителя железнодорожной компании Infrabel, в момент аварии переезд был закрыт, шлагбаумы - опущены.
May 26, 2026