Эмин Амруллаев пришел к ученикам гахской школы

Министр науки и образования Эмин Амруллаев вместе с главой Исполнительной власти Гахского района Эльвином Пашаевым посетил среднюю школу №5 в городе Гахе.

Согласно сообщению министерства, ходе визита Эмин Амруллаев и Эльвин Пашаев ознакомились с условиями, созданными в школе, понаблюдали за учебным процессом. Министр ознакомился с мероприятиями, направленными на развитие практических навыков учащихся в профессиональных классах. Одновременно на уроках, организованных по цифровым навыкам, учащимся были представлены возможности практического применения инструментов искусственного интеллекта, а также предоставлена информация о современных педагогических подходах, применяемых в этом направлении.

Позже министр встретился с педагогическим составом школы, выслушал идеи и предложения учителей относительно организации учебного процесса, профессионального развития и улучшения образовательной среды, а также дал соответствующие рекомендации и указания.

В ходе встречи была подчеркнута важность расширения возможностей качественного образования в регионах и обеспечения приобретения учащимися навыков, соответствующих требованиям рынка труда.