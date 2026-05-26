Два «Орешника» по Украине?

Россия могла запустить две баллистические ракеты средней дальности «Орешник» по Украине во время ночной атаки 24 мая. Одна из ракет могла выйти из строя и упасть на захваченной территории Донецкой области. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Вероятный сбой «Орешника» зафиксировала камера в Донецке, направленная на север. На видео якобы видно падение характерных для этой ракеты шести суббоеприпасов в районе захваченных РФ Авдеевки или Ясиноватой — примерно в 40 километрах от линии фронта, где могли находиться позиции российских войск, отмечает ISW.

Во время удара по Киеву в ночь на 24 мая мониторинговые каналы сообщали о запуске первого «Орешника» около часу ночи, однако о том, куда он попал, информации не последовало. Предположительно ракета сломалась по пути к украинской столице, после чего российские военные запустили второй «Орешник» в безъядерном исполнении, достигший Белой Церкви. По данным основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и близкого к ВКС РФ канала Fighterbomber, целью этого удара была авиабаза.

Минобороны России после атаки на Киев назвало удар «ответом на террористические атаки Украины», отчитавшись, что «все назначенные объекты были поражены».

В то же время в Воздушных силах Украины заявили, что официально подтверждается только один запуск ракеты по Киевской области.

По оценке украинского агентства Минобороны «АрмияInform», удар по Киеву 24 мая обошелся России в $361 млн, из которых примерно $50 млн пришлось на «Орешник». Если запуск второй такой ракеты подтвердится, стоимость атаки возрастет до $411 млн, пишет ISW.