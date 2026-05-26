Китайским АI-специалистам придется нелегко

Китай стал еще жестче ограничивать зарубежные поездки ведущих специалистов по искусственному интеллекту из частных IT-компаний, включая Alibaba и DeepSeek, сообщили источники Bloomberg.

По их словам, государственные органы вводят новые правила для сотрудников, занятых в передовых AI-разработках и считающихся стратегически важными для страны. Теперь таким специалистам необходимо получать разрешение властей перед поездками за границу.

Ранее подобные ограничения в Китае в основном касались сотрудников госструктур, университетских исследователей, ядерных ученых и руководителей государственных компаний. Однако теперь меры все активнее распространяются и на частный технологический сектор.

Под новые ограничения, по данным источников, попали основатели стартапов, исследователи и топ-менеджеры компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. При этом власти оценивают не только должность сотрудника, но и его значимость для технологической безопасности страны. Источники отмечают, что Пекин рассматривает ведущих AI-специалистов как стратегический ресурс на фоне усиливающейся конкуренции с США в сфере искусственного интеллекта.