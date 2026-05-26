КНДР снова запустила ракеты

Северная Корея выпустила несколько снарядов, включая по меньшей мере одну баллистическую ракету малой дальности, в направлении вод у западного побережья страны, сообщили военные Южной Кореи, сообщает Reuters.

Они были запущены около 13:00 (08:00 по Баку) из района близ Чонджа в провинции Пхенан-Север Северной Кореи, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS), ракета пролетела около 80 км.

Это первый известный запуск ракеты по Северной Корее с 19 апреля, когда страна испытала несколько баллистических ракет малой дальности, которые, по ее словам, были оснащены кассетными бомбами.

В начале апреля Пхеньян также заявил, что испытал новую боеголовку кассетной бомбы на баллистической ракете и электромагнитное оружие, что, по словам аналитиков, являлось частью усилий, направленных на демонстрацию способности КНДР вести современную войну.