Сын основателя Mango ушел в тень

В письме сотрудникам компании Андик объяснил решение необходимостью сосредоточиться на судебном процессе. «Внимание и сосредоточенность, которых требует моя защита в судебном процессе, не позволяют мне поддерживать высокий уровень вовлеченности, необходимый для выполнения моих обязанностей в компании», – написал он.

19 мая стало известно, что Андик-младший был задержан по подозрению в причастности к гибели отца. Как сообщало France 24 со ссылкой на полицию Каталонии, в момент смерти 71-летнего бизнесмена в 2024 г. сын находился рядом с ним.

Трагедия произошла в районе горного массива Монсеррат, недалеко от Барселоны. Изначально следствие рассматривало гибель Исака Андика как несчастный случай. Предполагалось, что предприниматель сорвался со скалы рядом с пещерами Сальнитре в районе Кольбато.