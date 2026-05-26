Мощный град в подтверждение слов Ильхама Алиева

Баку накрыл мощный град, который длился около пятнадцати минут, после чего сменился мощным ливнем. Необычное для этого времени года и столицы в целом, природное явление удивило жителей города: соцсети быстро заполнились видеороликами.

Вчера президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства, заявил, что не припоминает настолько мощных дождей в Баку в мае: «Могу сказать следующее о некоторых уже отмеченных задачах, связанных с продовольственной безопасностью. Здесь играют роль не только войны и сбои в транспортных цепочках, но и изменение климата. Все это наблюдаем и мы. Такого дождя в мае, во всяком случае в Баку, я не припоминаю.

Люди старше меня, наверное, тоже не помнят. Это уже, к сожалению, порой приводит к негативным последствиям. Но с другой стороны, это также значительно увеличивает наши водные ресурсы, и вода, накопленная сегодня в водохранилищах, позволит нам избежать проблем с водоснабжением сельского хозяйства в этом году», - сказал глава государства.