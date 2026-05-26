Госдума одобрила закон об аресте имущества уехавших россиян

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о преследовании россиян, уехавших из страны, за правонарушения, «направленные против интересов Российской Федерации», сообщают российские СМИ.

Документ конкретизирует список статей административного кодекса, по которым можно будет преследовать уехавших россиян (а также за неуплату в срок административного штрафа по этим статьям, если он уже был назначен).

Кроме того, закон излагает в новой редакцию статью 27.20 КоАП, касавшуюся ареста имущества юридических лиц. Теперь эту меру распространят и на физических лиц, совершивших за пределами России правонарушения по перечисленным выше статьям.