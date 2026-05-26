Иран обвиняет США

США неоднократно нарушили режим прекращения огня, в том числе совершая морские атаки на иранские торговые суда в провинции Хормозган. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

В Тегеране подчеркнули, что такие действия демонстрируют ненадежность Вашингтона как участника переговоров. «Армия США, продолжая свои незаконные и агрессивные действия после объявления прекращения огня, в частности неоднократные морские нападения на иранские торговые суда, за последние 48 часов нарушила режим прекращения огня в районе провинции Хормозган. Совершение этих агрессивных действий одновременно с продолжающимся дипломатическим процессом при посредничестве Пакистана вновь продемонстрировало недобросовестность и ненадежность правящей элиты США для иранского народа», — отмечается в документе.

В ведомстве отметили, что Иран решительно осуждает действия США и возлагает на них ответственность за возможные последствия. Также в заявлении подчеркивается, что Тегеран не оставит без ответа любую агрессию.