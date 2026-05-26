Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Банк ABB приступил к третьей эмиссии облигаций

16:37 373

26 мая 2026 года Банк ABB запустил очередной этап эмиссии облигаций. На данном этапе Банк выводит на рынок капитала две новые облигационные эмиссии — 5-й и 6-й выпуски. Объем каждого выпуска составляет 5 000 000 AZN, а общий объем эмиссии – 10 000 000 AZN.

Номинальная стоимость облигаций составляет 100 AZN, валюта – AZN. Годовая купонная ставка по 5-му выпуску установлена на уровне 9%, по 6-му выпуску – 10%. Срок обращения составляет соответственно 12 и 24 месяца. Обе эмиссии относятся к категории процентных необеспеченных облигаций.

Купонные выплаты в этот раз будут осуществляться не ежеквартально, а ежемесячно. Эмиссия проводится в формате подписки. Процесс размещения продлится 22 дня.

Функции андеррайтера и маркет-мейкера в рамках процесса выполняет ЗАО «Инвестиционная компания ABB Invest».

С помощью данной эмиссии Банк ABB стремится поддерживать устойчивую активность на рынке капитала, а также создавать для инвесторов регулярные и доступные инвестиционные возможности.

Отметим, что предыдущая эмиссия облигаций Банка, проведенная в мае, также была успешно завершена. Выпуск общим объемом 10 миллионов AZN был полностью размещен, а высокий интерес инвесторов привел к тому, что объем заявок почти в 3 раза превысил предложение.

С графиком следующих запланированных эмиссий облигаций Банка ABB можно ознакомиться здесь. По мере объявления новых эмиссий точные даты будут указаны на странице.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.

