USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Новость дня
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен

Погоня на греческом побережье. Арестован еще один азербайджанец

Отдел информации
16:38 1135

Греческая береговая охрана задержала еще одного гражданина Азербайджана, который перевозил нелегальных мигрантов в страну на лодке из Турции. По сообщениям греческих СМИ, операция была проведена в воскресенье утром. В администрацию порта Лерос поступила информация о том, что судно на высокой скорости движется в сторону побережья Лероса.

Греческий флот в погоне за азербайджанцем

Патрульный катер береговой охраны Греции направился в район «Пантели» на острове Лерос и обнаружил подозрительное скоростное судно с иностранными пассажирами на борту.

Началась погоня, в ходе которой капитан судна не подчинился световым и звуковым сигналам патрульного катера и совершал опасные маневры.

Впоследствии судно село на мель на восточном берегу залива Пантели, высадив на берег иностранных пассажиров. В результате расследования, проведенного сотрудниками береговой охраны при содействии сотрудников полиции Лероса, было обнаружено в общей сложности 29 иностранцев (25 мужчин и четыре женщины).

Практически каждую неделю греческая береговая охрана сообщает о задержании скоростных катеров, переправляющих нелегальных мигрантов из Турции в Грецию, а также об аресте управляющих ими граждан Азербайджана

В ходе предварительного расследования был арестован 33-летний гражданин Азербайджана за нарушение статьи 83 Закона 3386/2005 «Незаконный въезд в страну», статей 24–25 Закона 5038/23 «Торговля людьми», статьи 306 Уголовного кодекса «Угроза жизни» и статьи 169 Уголовного кодекса «Неподчинение», поскольку другие иностранцы опознали его как контрабандиста, перевозившего их из Турции в Грецию. Кроме того, администрация порта конфисковала транспортное средство контрабандиста.

Следует напомнить, что практически каждую неделю греческая береговая охрана сообщает о задержании скоростных катеров, переправляющих нелегальных мигрантов из Турции в Грецию, а также об аресте управляющих ими граждан Азербайджана. В ряде случаев речь идет о молодых людях в возрасте девятнадцати-двадцати лет. Греческие СМИ пишут об организованных преступных группировках, занимающихся торговлей людьми и организующих нелегальные перевозки из Турции в Грецию. Похоже, этим группировкам удалось привлечь в свои ряды немалое число азербайджанцев в качестве наемных пилотов катеров.

Европа поворачивается спиной к украинской армии
Европа поворачивается спиной к украинской армии Financial Times
17:35 455
Спустя 14 лет стало известно, кто убил Агаева
Спустя 14 лет стало известно, кто убил Агаева
17:35 616
Толстой об Армении
Толстой об Армении обновлено 17:20
17:20 3327
Прилетел в Ереван, подписал, улетел
Прилетел в Ереван, подписал, улетел видео; обновлено 17:02
17:02 3677
Британский аналитик о риске возобновления конфликта между Арменией и Азербайджаном
Британский аналитик о риске возобновления конфликта между Арменией и Азербайджаном Трио Кочарян-Карапетян-Окампо? Наш комментарий
14:20 3708
Трамп связал руки Израилю. А Иран бьет туда, где больно
Трамп связал руки Израилю. А Иран бьет туда, где больно Дмитрий Дубов комментирует для haqqin.az
00:58 5513
Мощный град в подтверждение слов Ильхама Алиева
Мощный град в подтверждение слов Ильхама Алиева видео
16:06 2456
Путин едет в Казахстан
Путин едет в Казахстан
15:28 1514
Два «Орешника» по Украине?
Два «Орешника» по Украине?
15:10 2476
В Бельгии поезд врезался в школьный автобус: есть погибшие
В Бельгии поезд врезался в школьный автобус: есть погибшие ФОТО; ВИДЕО; обновлено 14:58
14:58 1579
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой фото
12:48 4132

ЭТО ВАЖНО

Европа поворачивается спиной к украинской армии
Европа поворачивается спиной к украинской армии Financial Times
17:35 455
Спустя 14 лет стало известно, кто убил Агаева
Спустя 14 лет стало известно, кто убил Агаева
17:35 616
Толстой об Армении
Толстой об Армении обновлено 17:20
17:20 3327
Прилетел в Ереван, подписал, улетел
Прилетел в Ереван, подписал, улетел видео; обновлено 17:02
17:02 3677
Британский аналитик о риске возобновления конфликта между Арменией и Азербайджаном
Британский аналитик о риске возобновления конфликта между Арменией и Азербайджаном Трио Кочарян-Карапетян-Окампо? Наш комментарий
14:20 3708
Трамп связал руки Израилю. А Иран бьет туда, где больно
Трамп связал руки Израилю. А Иран бьет туда, где больно Дмитрий Дубов комментирует для haqqin.az
00:58 5513
Мощный град в подтверждение слов Ильхама Алиева
Мощный град в подтверждение слов Ильхама Алиева видео
16:06 2456
Путин едет в Казахстан
Путин едет в Казахстан
15:28 1514
Два «Орешника» по Украине?
Два «Орешника» по Украине?
15:10 2476
В Бельгии поезд врезался в школьный автобус: есть погибшие
В Бельгии поезд врезался в школьный автобус: есть погибшие ФОТО; ВИДЕО; обновлено 14:58
14:58 1579
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой фото
12:48 4132
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться