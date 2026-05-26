Погоня на греческом побережье. Арестован еще один азербайджанец

Греческая береговая охрана задержала еще одного гражданина Азербайджана, который перевозил нелегальных мигрантов в страну на лодке из Турции. По сообщениям греческих СМИ, операция была проведена в воскресенье утром. В администрацию порта Лерос поступила информация о том, что судно на высокой скорости движется в сторону побережья Лероса.

Впоследствии судно село на мель на восточном берегу залива Пантели, высадив на берег иностранных пассажиров. В результате расследования, проведенного сотрудниками береговой охраны при содействии сотрудников полиции Лероса, было обнаружено в общей сложности 29 иностранцев (25 мужчин и четыре женщины).

Началась погоня, в ходе которой капитан судна не подчинился световым и звуковым сигналам патрульного катера и совершал опасные маневры.

Патрульный катер береговой охраны Греции направился в район «Пантели» на острове Лерос и обнаружил подозрительное скоростное судно с иностранными пассажирами на борту.

В ходе предварительного расследования был арестован 33-летний гражданин Азербайджана за нарушение статьи 83 Закона 3386/2005 «Незаконный въезд в страну», статей 24–25 Закона 5038/23 «Торговля людьми», статьи 306 Уголовного кодекса «Угроза жизни» и статьи 169 Уголовного кодекса «Неподчинение», поскольку другие иностранцы опознали его как контрабандиста, перевозившего их из Турции в Грецию. Кроме того, администрация порта конфисковала транспортное средство контрабандиста.

Следует напомнить, что практически каждую неделю греческая береговая охрана сообщает о задержании скоростных катеров, переправляющих нелегальных мигрантов из Турции в Грецию, а также об аресте управляющих ими граждан Азербайджана. В ряде случаев речь идет о молодых людях в возрасте девятнадцати-двадцати лет. Греческие СМИ пишут об организованных преступных группировках, занимающихся торговлей людьми и организующих нелегальные перевозки из Турции в Грецию. Похоже, этим группировкам удалось привлечь в свои ряды немалое число азербайджанцев в качестве наемных пилотов катеров.