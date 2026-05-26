Председатель правления AzerGold встретился с победителями 5-го конкурса Yüksəliş

Председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов в рамках менторской программы 5-го конкурса Yüksəliş провел встречу с победителями Тогрулом Халиловым и Шахрияром Гасанвердиевым.
В ходе встречи были обсуждены планы индивидуального развития участников, рассмотрены направления развития профессиональных и управленческих навыков. В рамках менторской программы с целью оценки существующих навыков и потенциала участников был проведен SWOT-анализ, определены их сильные стороны и стороны, нуждающиеся в развитии, а также возможности для дальнейшего роста.
Закир Ибрагимов поделился с участниками своим опытом и рекомендациями в области управления, лидерства и профессионального развития. Он подчеркнул важность эффективного использования имеющихся навыков, а также непрерывного саморазвития и системного подхода.
В рамках встречи состоялся обмен мнениями о направлениях будущей деятельности менти, для поддержки их профессионального развития были даны соответствующие рекомендации и поручения.
Отметим, что конкурс Yüksəliş был учрежден распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных руководителей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также обеспечения создания в стране банка кадрового резерва. Менторская программа служит совершенствованию управленческих навыков победителей и расширению их практического опыта.