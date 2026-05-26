Европа поворачивается спиной к украинской армии

Количество стран, участвующих в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с момента возвращения премьер-министра Андрея Бабиша на должность в декабре, когда он пообещал не заставлять чешских граждан платить за вооружение для Украины. Как сообщил президент Чехии Петр Павел, сейчас инициативу финансируют лишь девять стран, тогда как в прошлом году их было 18. Об этом пишет Financial Times.

«Инициатива все еще действует, но новая сложность заключается в том, что только около девяти государств-членов вносят финансовый вклад. Эта инициатива обеспечивала до 50 процентов всех боеприпасов крупного калибра для украинцев, поэтому в этом смысле ее нельзя легко заменить чем-то другим», - подчеркнул он изданию.

В FT напомнили, что с 2024 года Прага организовала поставки в Киев более 4 млн артиллерийских снарядов крупного калибра, чтобы помочь пополнить исчерпавшиеся запасы боеприпасов Украины и поддержать ее оборону против вторжения РФ. По словам Павла, будущее этой инициативы должно стать одним из вопросов, которые будут обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре в июле.

«Офис Павла отказался назвать страны, которые недавно вышли из инициативы. По словам западного военного чиновника, Германия и некоторые страны Северной Европы остаются среди участников, но «некоторые страны сейчас считают странным платить за то, что даже не имеет должной поддержки со стороны правящих политиков страны-лидера», - добавляют в материале.