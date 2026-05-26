Спустя 14 лет стало известно, кто убил Агаева

Полиция задержала гражданку Рамилю Гулиеву, обвиняемую в умышленном убийстве Рзы Агаева 1932 года рождения, совершенном в 2012 году. Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

Тело Агаева было обнаружено 21 декабря 2012 года в частном доме в городе Гёйчае. Следователи установили обоснованные подозрения в том, что Рамиля Гулиева убила Агаева ударом палки по голове с целью завладения его деньгами.

Согласно информации, на основании оперативных данных, поступивших из Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел по факту обнаружения 21.12.2012 года трупа мужчины в частном жилом доме, расположенном по улице А. Фаруга в городе Гёйчае, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры было проведено расследование.

На основании собранных первоначальных доказательств Рамиля Гулиева 26.05.2026 года была привлечена в качестве обвиняемой по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и ей было предъявлено обвинение по этой статье.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Наряду с этим Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел последовательно продолжают комплексные следственные и оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, оставшихся нераскрытыми с прошлых лет, в том числе умышленных убийств, совершенных в неизвестных условиях, а также по установлению и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.