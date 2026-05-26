USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Новость дня
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен

Спустя 14 лет стало известно, кто убил Агаева

Ульвия Худиева, собкор
17:35 629

Полиция задержала гражданку Рамилю Гулиеву, обвиняемую в умышленном убийстве Рзы Агаева 1932 года рождения, совершенном в 2012 году. Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

Тело Агаева было обнаружено 21 декабря 2012 года в частном доме в городе Гёйчае. Следователи установили обоснованные подозрения в том, что Рамиля Гулиева убила Агаева ударом палки по голове с целью завладения его деньгами.

Согласно информации, на основании оперативных данных, поступивших из Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел по факту обнаружения 21.12.2012 года трупа мужчины в частном жилом доме, расположенном по улице А. Фаруга в городе Гёйчае, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры было проведено расследование.

На основании собранных первоначальных доказательств Рамиля Гулиева 26.05.2026 года была привлечена в качестве обвиняемой по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и ей было предъявлено обвинение по этой статье.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Наряду с этим Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел последовательно продолжают комплексные следственные и оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, оставшихся нераскрытыми с прошлых лет, в том числе умышленных убийств, совершенных в неизвестных условиях, а также по установлению и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

Европа поворачивается спиной к украинской армии
Европа поворачивается спиной к украинской армии Financial Times
17:35 464
Спустя 14 лет стало известно, кто убил Агаева
Спустя 14 лет стало известно, кто убил Агаева
17:35 630
Толстой об Армении
Толстой об Армении обновлено 17:20
17:20 3336
Прилетел в Ереван, подписал, улетел
Прилетел в Ереван, подписал, улетел видео; обновлено 17:02
17:02 3686
Британский аналитик о риске возобновления конфликта между Арменией и Азербайджаном
Британский аналитик о риске возобновления конфликта между Арменией и Азербайджаном Трио Кочарян-Карапетян-Окампо? Наш комментарий
14:20 3715
Трамп связал руки Израилю. А Иран бьет туда, где больно
Трамп связал руки Израилю. А Иран бьет туда, где больно Дмитрий Дубов комментирует для haqqin.az
00:58 5513
Мощный град в подтверждение слов Ильхама Алиева
Мощный град в подтверждение слов Ильхама Алиева видео
16:06 2463
Путин едет в Казахстан
Путин едет в Казахстан
15:28 1517
Два «Орешника» по Украине?
Два «Орешника» по Украине?
15:10 2482
В Бельгии поезд врезался в школьный автобус: есть погибшие
В Бельгии поезд врезался в школьный автобус: есть погибшие ФОТО; ВИДЕО; обновлено 14:58
14:58 1582
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой фото
12:48 4138

ЭТО ВАЖНО

Европа поворачивается спиной к украинской армии
Европа поворачивается спиной к украинской армии Financial Times
17:35 464
Спустя 14 лет стало известно, кто убил Агаева
Спустя 14 лет стало известно, кто убил Агаева
17:35 630
Толстой об Армении
Толстой об Армении обновлено 17:20
17:20 3336
Прилетел в Ереван, подписал, улетел
Прилетел в Ереван, подписал, улетел видео; обновлено 17:02
17:02 3686
Британский аналитик о риске возобновления конфликта между Арменией и Азербайджаном
Британский аналитик о риске возобновления конфликта между Арменией и Азербайджаном Трио Кочарян-Карапетян-Окампо? Наш комментарий
14:20 3715
Трамп связал руки Израилю. А Иран бьет туда, где больно
Трамп связал руки Израилю. А Иран бьет туда, где больно Дмитрий Дубов комментирует для haqqin.az
00:58 5513
Мощный град в подтверждение слов Ильхама Алиева
Мощный град в подтверждение слов Ильхама Алиева видео
16:06 2463
Путин едет в Казахстан
Путин едет в Казахстан
15:28 1517
Два «Орешника» по Украине?
Два «Орешника» по Украине?
15:10 2482
В Бельгии поезд врезался в школьный автобус: есть погибшие
В Бельгии поезд врезался в школьный автобус: есть погибшие ФОТО; ВИДЕО; обновлено 14:58
14:58 1582
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой фото
12:48 4138
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться