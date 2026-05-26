Евросоюз «ударит» по уровню жизни россиян

Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России, который направлен на снижение уровня жизни населения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе.

«Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», - сказала фон дер Ляйен.

Она также отметила, что ЕС только что одобрил финансирование Украины в €90 млрд, которое должно помочь Киеву «вести переговоры с позиции силы».