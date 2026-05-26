Турецкая армия экспортирует в Узбекистан модель, примененную в Азербайджане

Вооруженные силы Узбекистана будут модернизированы и реорганизованы по модели, которую турецкие вооруженные силы применили в Азербайджане. Так заявил министр национальной обороны Турции генерал Яшар Гюлер. По его словам, для координации программы модернизации узбекской армии в Ташкент направлена группа турецких военных во главе с корпусным генералом (или генерал-полковником).

Гюлер отметил, что турецкие ВС стали глобальным брендом, а турецкая военная модель сыграла важную роль в победе азербайджанской армии в Карабахе. Он напомнил, что Анкара внедрила в Азербайджане систему военных советников, чтобы поддержать формирование структуры армии и программу ее модернизации.

По словам турецкого министра, начало применения «азербайджанской модели» в Узбекистане стало новой исторической вехой в военном сотрудничестве и оборонной дипломатии Турции.

«Видение Анкары в сфере обороны и наличие высококачественной системы военной подготовки внимательно отслеживаются дружественными странами. Дружественные и братские государства, которым мы искренне помогаем, просят нас помочь им сформировать вооруженные силы, аналогичные турецкой армии», — сказал Гюлер.

Министр добавил, что Узбекистан — одна из таких стран, и сотрудничество в военной сфере с этим «дружественным и братским государством», у которого с Турцией глубокие исторические, военные и культурные связи, вышло на новый уровень.