Турецкая армия экспортирует в Узбекистан модель, примененную в Азербайджане

В ТАШКЕНТ НАПРАВИЛИ ГЕНЕРАЛА
Отдел информации
18:14 1340

Вооруженные силы Узбекистана будут модернизированы и реорганизованы по модели, которую турецкие вооруженные силы применили в Азербайджане. Так заявил министр национальной обороны Турции генерал Яшар Гюлер. По его словам, для координации программы модернизации узбекской армии в Ташкент направлена группа турецких военных во главе с корпусным генералом (или генерал-полковником).

Яшар Гюлер напомнил, что Анкара внедрила в Азербайджане систему военных советников, чтобы поддержать формирование структуры армии и программу ее модернизации

Гюлер отметил, что турецкие ВС стали глобальным брендом, а турецкая военная модель сыграла важную роль в победе азербайджанской армии в Карабахе. Он напомнил, что Анкара внедрила в Азербайджане систему военных советников, чтобы поддержать формирование структуры армии и программу ее модернизации.

По словам турецкого министра, начало применения «азербайджанской модели» в Узбекистане стало новой исторической вехой в военном сотрудничестве и оборонной дипломатии Турции.

«Видение Анкары в сфере обороны и наличие высококачественной системы военной подготовки внимательно отслеживаются дружественными странами. Дружественные и братские государства, которым мы искренне помогаем, просят нас помочь им сформировать вооруженные силы, аналогичные турецкой армии», — сказал Гюлер.

Министр добавил, что Узбекистан — одна из таких стран, и сотрудничество в военной сфере с этим «дружественным и братским государством», у которого с Турцией глубокие исторические, военные и культурные связи, вышло на новый уровень.

Турецкий генерал Бахтияр Эрсай сыграл важную роль в модернизации азербайджанской армии

«Группа высокопоставленных военных советников во главе с корпусным генералом турецких вооруженных сил начнет службу при ВС Узбекистана и будет руководить реформами в области структурных преобразований, обучения, логистики и реорганизации — так же, как это происходило в процессе модернизации азербайджанской армии», — заявил глава турецкого оборонного ведомства.

Следует напомнить, что турецкие ВС с 2000-х годов активно поддерживали реформирование азербайджанской армии по стандартам НАТО. Для этого высокопоставленные турецкие офицеры служили в Азербайджане в статусе военных советников. Модернизация азербайджанской армии при поддержке Турции, подготовка профессиональных кадров в турецких военных академиях и регулярные совместные учения двух стран сыграли важную роль в победе в 44-дневной Отечественной войне. До последних лет турецкую военную миссию в Азербайджане возглавлял корпусной генерал Бахтияр Эрсай. После победы в 44‑дневной войне в Азербайджане начался новый, более глубокий этап реформ по турецкой модели, и генерала Эрсая назначили советником министра обороны для координации этой программы. Он также командовал ограниченным контингентом Вооруженных сил Турции в Азербайджане.

В августе прошлого года президент Реджеп Тайип Эрдоган повысил Эрсая в звании до генерала армии и назначил командующим Первой армией сухопутных войск Турции. Его место в Командовании служебной группы Турции в Азербайджане занял генерал‑лейтенант Сонер Оруджоглу.

