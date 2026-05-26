А что с водохранилищами? Сарсанг в долгу. Остальные…

На совещании 25 мая, посвященном сельскому хозяйству, президент Ильхам Алиев среди привычных тем — урожай, экспорт, ирригация, цены — отдельной репликой коснулся изменения климата. Глава государства заметил, что таких майских ливней, что обрушились в этом году на Баку, он не припомнит. И прибавил: люди постарше, наверное, тоже. Президент перечислил причины, по которым продовольственная безопасность сегодня становится темой первого порядка: войны, разрыв транспортных цепочек, изменение климата. Глава государства тут же подчеркнул: эти ливни «к сожалению, порой приводят к негативным последствиям».

Цена непогоды Haqqin.az в своих материалах не раз обращался к тому, что весна 2026 года принесла стране вместе с водой. Подтопленные дворы и подвалы. Размытые участки автодорог. Промокшие склады. Сошедшие сели на горных участках. Ущерб еще считают на местах, и общая картина по республике складывается из десятков локальных эпизодов. У тех же ливней есть и оборотная сторона. На совещании она прозвучала из уст главы государства: «Вода, накопленная сегодня в водохранилищах, позволит нам избежать проблем с водоснабжением сельского хозяйства в этом году».

А что в водохранилищах? Haqqin.az обратился в государственные структуры с вопросом: насколько проливные весенние дожди — и в первую очередь рекордный май — изменили заполняемость основных водохранилищ Азербайджана? В результате ежедневного мониторинга, проводимого Региональной службой водной мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, установлено, что по состоянию на 25 мая 2026 года в основных водохранилищах республики общей вместимостью 23,275 млрд м³ накоплено 20,1 млрд м³ водных ресурсов. Этот показатель означает, что водохранилища заполнены более чем на 86 процентов. Данная ситуация не связана с дефицитом воды: она обусловлена регулируемым режимом работы, который применяется с целью сохранения резервного объема в водохранилищах с учетом сформировавшихся в зимний сезон в горных районах запасов снега и ожидаемого в мае-июне периода половодья. Имеющиеся в водохранилищах запасы воды позволяют в поливной сезон 2026 года устойчиво обеспечивать водой более 1,5 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, а также бесперебойно осуществлять снабжение населения питьевой водой.

В текущем году в результате того, что в большинстве регионов республики количество осадков превысило показатели прошлых лет, практически во всех основных водохранилищах было обеспечено накопление воды в требуемом объеме. В частности, в Нахчыванской Автономной Республике, где в прошлом году наблюдались определенные трудности, в настоящее время в водохранилищах Арпачай и Гейдар Алиев, а также Бананияр, Сираб, Узуноба и Нехрам сформирован достаточный запас воды. Начиная с конца марта в результате интенсивных осадков, наблюдавшихся в различных регионах республики, были приняты и продолжаются соответствующие меры для безопасного отвода потенциальных селевых и паводковых вод в Каспийское море, а также для поддержания оптимального режима наполнения водохранилищ. В настоящее время необходимый объем водных ресурсов собран в расположенных на реке Кура Шамкирском и Мингячевирском водохранилищах, а также в находящихся на уровне полного заполнения водохранилищах Араз и Худаферин. Требуемый объем воды также накоплен в водохранилищах Тахтакерпю и Джейранбатан, которые считаются основными источниками питьевой воды для городов Баку и Сумгаит, а также Апшеронского полуострова, и в водохранилище Забухчай, обеспечивающем поливную воду для посевных площадей Губадлинского и Зангиланского районов Восточно-Зангезурского экономического района.

Лишь в Сарсангском водохранилище по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается меньший запас воды. Тем не менее ожидается, что дефицит будет устранен за счет половодья, которое продолжится в мае-июне. Доктор географических наук профессор Рза Махмудов оценил объем водных ресурсов Азербайджана в пределах 28-30 кубических километров: «Однако в последнее время из-за побочных эффектов глобальных изменений климата в любом регионе, в том числе и в нашей стране, наблюдается сокращение наших водных ресурсов. Известно, что на территории Азербайджана бывают многоводные и маловодные периоды. К сожалению, в последнее время чаще наблюдаются маловодные периоды. В отличие от этих периодов, в текущем году рост запасов снежной воды на территории страны, в особенности продолжительность выпадающих осадков, увеличение как их интенсивности, так и количества привели к естественному росту водных ресурсов в Азербайджане», - отметил Махмудов. Согласно официальным прогнозам, обилие осадков на территории страны, а также заполнение действующих основных водохранилищ до проектного уровня ощутимо повлияют на дефицит воды в этом году. Махмудов считает, что, в отличие от прошлых лет, в этом году за счет осадков, выпавших в апреле-мае, такое гигантское водохранилище, как Мингячевирское, достигло своего проектного уровня, полезный объем увеличился, и это показывает, что того опасно низкого уровня объема, как в 2010 году, не наблюдается: «Интенсивность дождей сыграет положительную роль как в аграрном секторе, так и водоснабжении. В нижнем течении Куры и в речных бассейнах создавалась опасная ситуация; в этом году такого не ожидается. Хотя в определенных речных бассейнах есть трудности – наводнения, затопления, с другой стороны, это приводит к увеличению водных ресурсов нашей страны, в том числе подземных вод, повышению влажности в почве, что является весьма положительным фактором для растениеводства и земледелия», - сказал профессор, добавив, что проблем с водой в растениеводстве в этом году не должно быть.