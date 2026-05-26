Ататюрк под новым брендом. Повторит ли Озель успех Эрдогана?

Судебное решение по поводу съезда Республиканской народной партии (CHP) Турции фактически разделило CHP на два отдельных центра силы. Лидерские полномочия Озгюра Озеля официально завершились после нашумевшего решения суда: политик объявил офис парламентской фракции CHP в Великом национальном собрании Турции своим «новым штабом». Несмотря на то что в партии воцарилось двоевластие, политические аналитики считают, что подобная ситуация не может длиться долго. В данный момент обсуждается, какие шаги в будущем может предпринять тандем Озель–Имамоглу и команда Кылычдароглу. В кулуарах Анкары обсуждаются риски и возможные сценарии для обеих групп внутри CHP.

Озель подал в Верховный суд апелляцию на решение об отстранении от должности лидера партии. Если политик добьется успеха, то сможет вернуться на пост председателя CHP. Однако в политических кругах Анкары говорят, что Верховный суд рассмотрит дело не раньше чем через семь–восемь месяцев. Вторым юридическим путем возвращения к руководству партией для тандема Озель–Имамоглу является созыв внеочередного съезда по решению партийного совета или по подписям делегатов. Однако эксперты отмечают, что сторонники Кылычдароглу имеют большинство в партийном совете — всего в три голоса, но этого достаточно, чтобы заблокировать инициативу. Кроме того, решение суда о «полной недействительности» было вынесено на основании обвинений во взяточничестве на 38-м съезде: между сторонами нет согласия относительно того, каких делегатов можно считать полномочными. Самый же главный момент заключается в том, что без окончательного решения Верховного суда созыв нового съезда юридически невозможен. Вопрос о новой партии для Имамоглу — на повестке дня

Третьим, но самым рискованным вариантом для команды Озеля является выход из CHP и создание новой партии, если попытки созвать внеочередной съезд провалятся. Как ранее писал haqqin.az, идея создания новой партии, которая поддержит кандидатуру Экрема Имамоглу на президентских выборах, обсуждается с прошлого года. Более того, уже арендован офис в элитном районе Балгат в Анкаре. Сообщается, что новая партия может получить название EKIM — по первым буквам имени и фамилии Экрема Имамоглу. Однако обсуждается и вариант перехода сторонников Озеля в одну из существующих оппозиционных партий. По информации, полученной haqqin.az от источников в Анкаре, 25 мая был сделан первый шаг на пути к созданию новой партии. Так, через WhatsApp была сформирована «Группа сопротивления», в которую вошли 48 депутатов и некоторые члены CHP, поддерживающие группу Озель–Имамоглу. Источники сообщают, что после объявления судебного решения 21 мая Озгюр Озель пытался делать заявления в духе «не сжигать мосты». Он даже признал лидерство Кылычдароглу и подтвердил себя в качестве руководителя парламентской фракции CHP. Однако, по словам источников, после возражений со стороны Имамоглу и Ондера Сава Озель выбрал новую стратегию. Согласно стратегии, определенной Имамоглу и Савом, Озель продолжит борьбу внутри CHP, в общественном восприятии будет создан «героический нарратив», а затем будет подготовлена моральная база для создания новой партии. Однако политические комментаторы отмечают, что, несмотря на фактор лидера, фактор стабильных 23% голосов кемалистов означает, что выход из CHP и создание новой партии несет серьезные политические риски. В политической истории Турции успеха смогли добиться лишь три партии, отколовшиеся от основной структуры. В 1946 году Демократическая партия, отделившаяся от CHP, пришла к власти на первых многопартийных выборах 1950 года. В 1999 году Бюлент Эджевит, покинув CHP, как лидер Демократической левой партии возглавил коалиционное правительство. И, наконец, в 2001 году Реджеп Тайип Эрдоган, выйдя из Партии добродетели и создав Партию справедливости и развития, одержал победу на выборах 2002 года. С другой стороны, отстранение команды Озеля от руководства CHP и судебные ограничения на финансовые счета компаний, принадлежащих семье Имамоглу, создают финансовые трудности для потенциальной новой партии. В то же время управление выделенными из государственного бюджета средствами в размере 32,81 миллиона долларов для CHP перейдет под контроль сторонников Кылычдароглу.

Тем временем ожидается, что сам Кылычдароглу, вернувшийся к руководству партией спустя 2,5 года, прибудет в центральный штаб CHP 30 мая. Несмотря на протесты электората партии и некоторых региональных организаций, Кылычдароглу заявляет, что «взял на себя ответственность» и хочет «довести корабль до безопасной гавани». Ожидается, что в этот день он проведет митинг перед штаб-квартирой и обратится к своим сторонникам. После окончания праздников Кылычдароглу планирует созвать партийный совет и, как сообщается, продолжает контакты для формирования нового руководящего состава. Однако в кулуарах CHP отмечают, что перед политиком стоит не только широкий спектр полномочий, но и серьезные риски. Пока нет точных сигналов о том, когда Кылычдароглу планирует созвать партийный съезд. Однако предполагается, что он может начать проводить региональные конференции до решения Верховного суда и изменить состав делегатов в свою пользу. В кулуарах CHP обсуждается вероятность того, что на 39-м съезде Кылычдароглу не выдвинет свою кандидатуру, но будет избран председателем человек, которого он поддержит. Кроме того, комментаторы обращают внимание на «послание о чистке», прозвучавшее в видеоролике Кылычдароглу, опубликованном до решения суда. Отмечается, что лидер CHP может отстранить от партии некоторых членов, находящихся под следствием по обвинениям в коррупции, включая арестованного Экрема Имамоглу.