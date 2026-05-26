PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов

Начиная с 2023 года PASHA Holding с участием сети супермаркетов Bravo проводит программу социальной поддержки не достигших 18-летия детей героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне. В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год, Новруз, Гурбан, Рамазан и День Победы, детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.

Праздничные подарки, предоставленные по случаю Гурбан байрамы, с начала мая доставляются семьям шехидов сетью супермаркетов Bravo при поддержке волонтеров Общественного объединения Regional İnkişaf. В праздничные наборы входят различные продукты питания.

В настоящее время проект охватывает в общей сложности более 2000 детей, более 1000 семей шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне после ее окончания, а также в ходе антитеррористических мероприятий.

Напомним, эта программа, организованная PASHA Holding и ее дочерними компаниями, также охватывает сферу образования и здравоохранения.