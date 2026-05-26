Вызов дипломата: Брюссель отвечает на угрозы Москвы

Об этом во вторник, 26 мая, сообщила в соцсети X представитель EEAS Анитта Хиппер.

Европейская служба внешних связей (EEAS) вызвала исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при ЕС в связи с угрозами Москвы, призывавшей «иностранных граждан и дипломатов покинуть Киев».

По ее словам, которые приводит Deutsche Welle, действия РФ представляют собой «недопустимую эскалацию». В Брюсселе призывают Москву прекратить нанесение ударов по гражданскому населению и приступить к «подлинным мирным переговорам, начав с полного и безусловного прекращения огня». «Делегация ЕС в Украине остается в Киеве», - подчеркнула Хиппер.

Исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ЕС и Евратоме в Брюсселе с 27 ноября 2024 года значится Карен Малаян.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио по поручению президента России Владимира Путина. Руководитель внешнеполитического ведомства РФ указал на рекомендацию МИД обеспечить эвакуацию американского дипперсонала из Киева, сообщили в российском министерстве.

«Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений», - говорилось в сообщении для СМИ.

Позднее представитель Госдепа Томми Пиготт подтвердил, что Рубио пообщался с Лавровым по просьбе последнего: «Стороны обменялись мнениями по поводу войны между Россией и Украиной, двусторонних отношений и ситуации в Иране».