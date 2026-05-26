Алиев – Пезешкиану: Азербайджан и Иран всегда рядом...

26 мая состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Об этом информирует пресс-служба президента Азербайджана.

Согласно сообщению, главы государств поздравили друг друга со священным Гурбан байрамы, пожелали народам Азербайджана и Ирана процветания и изобилия.

«Президент Исламской Республики Иран еще раз выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном в тяжелые для его страны дни. Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, отметил, что Азербайджан и Иран всегда рядом друг с другом как в радостные, так и тяжелые дни», – говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о развитии и перспективах двусторонних отношений.