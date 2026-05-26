Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен

Герцог – Алиеву: «Для меня особая честь называть Вас другом…»

19:44 538

Президент Государства Израиль Ицхак Герцог направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая – Дня независимости.

В поздравительном послании Герцога говорится, что «в Израиле высоко ценят стратегически жизненно важные и активно развивающиеся связи с Азербайджаном. Они не ограничиваются только политикой, наши народы также связывают искренние дружественные отношения. Для меня особая честь называть Вас другом, и я глубоко ценю наш открытый, искренний диалог».

Президент Израиля отмечает в письме, что «в нашем общем регионе существует множество вызовов, и Азербайджан и Израиль играют роль двух якорей стабильности в этой сложной среде. Кроме того, я твердо верю, что наши тесные двусторонние связи оказывают позитивное влияние и на многих других участников в Евразии. В связи с этим мне было очень приятно узнать о значительном прогрессе, достигнутом в нашем экономическом сотрудничестве, особенно в энергетической сфере. Надеюсь, что наши связи продолжат укрепляться и в следующем году».

Президент Израиля пожелал, чтобы «предстоящий год стал годом постоянных успехов и прогресса для великого Азербайджанского государства и его народа!»

